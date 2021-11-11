İsrail, Koronavirüs'ün yeni varyantlarına hazırlık için tatbikat düzenleyecek

İsrail, dünyada ilk kez ülkeyi Covid-19'un ortaya çıkacak yeni varyantlarına karşı hazırlamak için tatbikat düzenleyecek.

Sputnik'te yer alan habere göre, İsrail Başbakanlığı, ülkenin bir sonraki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ne ölçüde hazır olduğunu test etmek üzere bugün bir tatbikat düzenleneceğini duyurdu. Başbakanlığın 'savaş oyunu' formatında düzenleneceğini açıkladığı tatbikata, bir sonra çıkacak Covid-19 varyantına verilmesi beklenen 'Omega' adı verildi.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre Başbakan Naftali Bennett, yaptığı açıklamada, "İsrail devleti mükemmel durumda. 4. dalgayı yendik ve Delta'yı geride bırakmanın eşiğindeyiz" dedi.