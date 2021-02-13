"İsrail, Koronavirüs'e karşı aşılanma sürecine Filistinlileri de dahil etmeli"

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Batı Şeria’da görev yapmış ve halen ABD’de doktora sonrası araştırmalarını sürdüren sağlık yönetimi uzmanı Yara M. Asi, İsrail'in Filistinlileri Koronavirüs'e karşı aşılama sürecine dahil etmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin'in sağlık sisteminin Covid-19 salgınından önce de İsrail'e bağımlı olduğunu ifade eden Asi, ülkenin sağlık bakanlığı olsa da sınırlarını kontrol edemediğini ifade etti. Asi, İsrail'in Filistin'in topraklarına giren tüm sağlık ekipmanlarını kontrol ettiğini, bunun insani yardım olmasının durumu değiştirmediğini ifade etti. Asi, bu nedenle kanser ve başka sağlık problemi olan Filistinlilerin İsrail'deki hastanelere girebilmek için başvuruda bulunmak zorunda kaldığını ifade etti.

Yıllardır süren işgalin Filistin'in ekonomi ve sağlık sistemini dışarıdan gelen yardımlara muhtaç kıldığını ifade eden Asi, ülkenin İsrail gibi Koronavirüs aşılarına yüksek meblağlar ödeyemeyeceğini ifade etti.

The Conversation için bir yazı kaleme alan Asi, İsrail açısında Filistinlilerin aşılanmaya dahil edilmesi için ahlakinin ötesinde pragmatik nedenler olduğunu da ifade etti. İsrail askerlerinin baskına dahil olmak üzere birçok nedenle sıkça Filistinlilerle yakın temasta bulunduğunu ifade eden Asi, ayrıca her gün 100 bin Filistinlinin iş için İsrail'e geçtiğine dikkat çekti. Asi, bu nedenle Filistinliler aşılamaya dahil olmadığı sürece İsrail'in sürü bağışıklığına ulaşmasının ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.