'İsrail kendini korumak için İran'a karşı askeri harekat düzenleyebilir'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Dünya artık daha tehlikeli bir yer haline geldi" dedi ve İsrail'in kendi kendini korumak için gerekirse İran'a karşı askeri harekat düzenleyebileceğini açıkladı.

Yapılan anlaşmanın yetersiz olduğu konusunda uyarıda bulunan İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalıştığına inandıklarını belirtti.

İran'a uygulanan ekonomik yaptırımların hafifletilmesi halinde 6ay içinde yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, "Cenevre'de elde edilen tarihi bir anlaşma değil, tarihi bir hatadır" diyerek tepkisini dile getirdi.

'Uluslararası kutlamaya katılmıyoruz'

İran’ın nükleer programını izlemekle görevli İsrail İstihbarat Bakanı Yuval Steinitz de anlaşmanın “İran’ın aldatmacası ve kendini kandırma”dan ibaret olduğunu ifade etti. Steinitz, “Yapılan anlaşma İran’ın bomba sahibi olmasına biraz daha yaklaştırdı. İsrail, İran’ın aldatmacasından ibaret olan bu uluslararası kutlamaya katılmayacak” dedi.

İsrail Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanı Naftali Bennett de anlaşmaya sert tepki verdi. Bennett, “Eğer 5 yıl içinde New York ya da Madrid’de nükleer bir saldırı olursa bunun sorumlusu bu sabah imzalanan anlaşmadır” dedi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada İran ile yapılan anlaşma için “kötü bir anlaşma” yorumu yapıldı.

Kerry: Anlaşma İsrail'i daha güvenli yapacak

İran'la imzalanan anlaşmanın, "bir ilk adım" olduğunu belirten John Kerry, asıl amacın dünyayı daha güvenli bir yer haline getirecek daha kapsamlı bir anlaşma olduğunu belirtti. Atılan bu adımla İran'ın programını geriletilmiş olacağını vurgulayan Kerry, "Bu anlaşma, bölgedeki ortaklarımızı ve müttefikimiz İsrail’i daha güvenli yapacak" dedi. Anlaşmanın herkes için çok zor bir süreç olacağını ifade eden Kerry, İran'ın, nükleer programının barışçıl olduğunu ispatlaması gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Barack Obama'nın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak anlaşma ile ilgili görüşmesi bekleniyor.

