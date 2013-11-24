İran'la nükleer müzakerelerde anlaşma sağlandı

İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasındaki, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasındaki, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Ashton'ın Sözcüsü Michael Mann, Twiter'da Ashton'ın, "İran'la 5+1 ülkeleri arasında anlaşma sağlandı" dediğini kaydetti.

Müzakerelere, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif katıldı.

Obama: bugün atılan birinci adım

ABD Başkanı Barack Obama, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasındaki, İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde anlaşmaya varılmasıyla ilgili olarak, "Bugün kapsamlı ve barışçıl bir çözümü başarmaya yönelik gerçek bir fırsat bulunuyor ve bunu test etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bugün atılan birinci adım, başkanlığa geldiğim günden buyana İran ile yaptığımız kayda değer somut ilerlemedir" dedi.

BM Genel Sekreteri Ban: tarihi bir anlaşmanın başlangıcı olabilir

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Cenevre'de İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerde anlaşma sağlanmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ban, müzakere sürecini yürüten tarafları tebrik ederek, "Bu uzlaşma, Ortadoğu ve ötesindeki halklar ve milletler için tarihi bir anlaşmanın başlangıcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilişkili bütün hükümetlere, bu "cesaret verici başlangıca" mümkün olan her türlü desteği verme ve karşılıklı güven çağrısı yapan Ban, nükleer silahsızlanmaya yönelik sarsılmaz bağlılığını da vurguladı.

Ban, uluslararası toplumdan da sürece destek vermelerini isteyerek, sürecin başarılı olması durumunda bunun uzun dönemde tüm tarafların yararına olacağını belirtti.

Kerry: İsrail artık daha güvenli

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmanın bir ilk adım olduğunu ve altı aylık bir süreyi kapsayacağını bildirdi.

Kerry, İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (5+1) arasında İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmaya varılmasının ardından Uluslararası Konferanslar Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

İran'la imzalanan anlaşmanın, "bir ilk adım" olduğunu belirten Kerry, asıl amacın dünyayı daha güvenli bir yer haline getirecek daha kapsamlı bir anlaşma olduğunu belirtti.

Atılan bu adımla İran'ın programını geriletilmiş olacağını vurgulayan Kerry, "Bu anlaşma, bölgedeki ortaklarımızı ve müttefikimiz İsraili daha güvenli yapacak" dedi. Anlaşmanın herkes için çok zor bir süreç olacağını ifade eden Kerry, İran'ın, nükleer programının barışçıl olduğunu ispatlaması gerektiğini kaydetti.

İran'a uygulanan yaptırımların amacının müzakere masasına oturmak olduğunu ifade eden Kerry, yaptırımların amacına ulaştığını söyledi.

Kerry, "Anlaşmaya vardığımız konular altı ay yürürlükte olacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin temel kaygıları kapsayacak" dedi.