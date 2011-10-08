İsrail, Kefaret Günü nedeniyle 26 saatliğine kapalı



T24 - İsrail, Yahudi dini günlerinin en önemlisi olan Yom Kippur (Kefaret Günü) nedeniyle, 26 saatliğine "içine kapandı".



Yahudilerin "yılın en kutsal günü" kabul ettiği ve "günahlardan arınmak için duaların edildiği" Yom Kippur'da, bu akşam güneşin batışıyla başlayarak, yarın akşam yine güneşin batımına kadar devam edecek sürede, ülkede normal gündelik yaşam koşullarının dışına çıkılarak, trafiksiz, televizyonsuz, radyosuz, alışverişsiz, cafe ve restoranlardan uzak bir gün yaşanacak.

CNNTürk'te yer alan haber göre, tüm ülkede hayatın adeta durduğu Kippur Günü'nün başlaması öncesinde, havada, karada ve denizde taşıt trafiği güneşin batımından önce kesildi. İsrail televizyonları, devlet ya da özel olsun hepsi yayınlarını durdurdu, internet siteleri yaptıkları duyurularla sitelerini güncellemeye yarın akşama kadar ara verdiler.

İsrail'de hava trafiği saat 13.00 itibarıyla durdurulurken, hava trafiğinin yarın günün bitimiyle birlikte, saat 21.30 itibarıyla yeniden başlayacağı bildirildi. Ülke içinde de tren, şehirlerarası otobüs ve dolmuş seferleri, şehir içlerinde normal trafik akışı Kefaret Günü resmen başlamadan önce tümüyle kesildi.

Özel araçlar birer birer yollardan çekilirken, alışveriş merkezleri, marketler, dükkanlar kapandı; eğlence yerleri, restoranlar, kafeler son müşterilerini saat 17.00'ye (TSİ 18.00) ulaşmadan uğurladı.



Geçiş noktaları kapandı

Kefaret Günü nedeniyle, İsrail ordusu Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Ürdün ile tüm geçiş noktalarını kapatırken, Yahudiler'in kutsal mekanı Ağlama Duvarı'na yoğun bir akının beklenmesi nedeniyle, özellikle Kudüs Eski Kenti çevresinde güvenlik önlemleri de artırıldı.

İsrail Polisi'nin, Yukarı Celile'de geçen Pazartesi günü Tuba-Zangeriyye köyü camiinin yakılması ve sonrasında ortaya çıkan gerginlik nedeniyle, İsrail'in Araplarla Yahudiler'in ortak yaşadığı kent ve kasabalarda Arap toplumu temsilcileri ile de herhangi bir olay çıkmasını önlemek amacıyla görüşmeler yaptığı bildirildi.



Deri ayakkabı giymek yasak

Genellikle "Şabatlar'ın Şabatı" diye anılan Kefaret Günü, Hazreti Musa'nın, bir altın buzağı yaparak ona tapan halkını affetmesi için Sina Dağı'na çıkıp Allah'a yakarması ve sonuçta 40 gün sonra, Kippur Günü bu affın gelmesine, Musa peygamberin de ikinci On Emir tabletleri ile Sina'dan inmesine dayanıyor.

Bu nedenle, her yıl Kippur Günü "kişinin mümkün olduğu kadar dünyevi ilişkilerinden sıyrılıp" vaktini oruç tutarak; pişmanlıklar, Allah'a yakarmalar ve dualarla geçirmesine adanıyor.

Yaklaşık 26 saat süreli Kippur orucu çerçevesinde, yemek ve içmenin yasak olması yanı sıra, özellikle dini bütün Yahudiler için deri ayakkabı giymek, yıkanmak, makyaj yapmak veya krem, losyon, parfüm kullanmak, eşler arasında ilişkide bulunmak, çalışmak, ateş yakmak da yasaklar arasında yer alıyor. Kippur Günü'nün bir özelliği de arınmayı temsil eden beyaz giysiler giymek.

Kippur Günü'nün başladığı bu akşam ve yarın ülke çapında sinagoglarda toplu dualar edilecek. Kippur Günü'nde aşırı dinci veya dindar Yahudiler'in yanı sıra laik olarak tanımlanan pek çok Yahudi'nin de bugünü oruç tutarak geçirmesi bekleniyor.

Ynet sitesi ile Gesher araştırma kurumunun yaptığı bir kamuoyu anketi, İsrail'in Yahudi vatandaşlarının yüzde 55'inin Kippur'u "bir kefaret ve af dileme günü" olarak gördüğünü ortaya koydu. Araştırmaya katılanların tam yarısı, sinagogları ziyaret edip, en azından bir kez dualarda yer alacaklarını da belirttiler.

Araştırmada, cevap verenlerin yüzde 11'i, bugünün vücudun arınması fırsatı verdiğini belirtirken, yüzde 9 oranında bir grup "zorunlu tatil", bir diğer yüzde 9'luk grup da bisiklete binme veya film izleme günü olarak tarif etti.

Araştırmaya katılanların yüzde 58'i ise Kefaret Günü'nde oruç tutmayı planladıklarını dile getirdiler.



Yom Kippur Savaşı'nın da yıldönümü

Kippur Günü, aynı zamanda İsrail'in Yom Kippur Savaşı olarak da bilinen, 1973 Arap-İsrail savaşının yıldönümü. Arutz 7 internet sitesi, 1973'ü hatırlayanların "Kippur Günü'nün öğleden sonrası araçların caddelere çıktığını görerek şoke olduklarını" dile getirdiği yazısında, o dönemde savaşın patlak vermesiyle askeri araçların sinagogdan sinagoga dolaşarak, ellerinde listelerle askerleri toplamaya çalıştıklarını da kaydetti.

İsrail ordusunun ise, Yom Kippur Savaşından 38 yıl sonra, dün (Perşembe) iki yedek tümen ile birlikte "sürpriz" bir tatbikat yaptığı bildirildi. Jerusalem Post gazetesi, İsrail Genelkurmay Başkanı Beni Gantz'ın yanı sıra bazı kuvvet komutanlarının da izlediği tatbikatın, bölgede giderek artan istikrarsız durum karşısında, yedek askerlerden oluşan birliklerin muhtemel bir olağanüstü durumda çağrılmasına hazırlık çerçevesinde olduğunu belirtti.















