İsrail Kamu Güvenliği Bakanı, Gazze'de ölen Filistinlileri 'Naziler'e benzetti!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den Kudüs’e taşınan ABD Büyükelçiliği’nin açılışı sırasında gerçekleştirilen protestolara İsrail askerlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 55 sivil yaşamını yitirdi, 2 bin 200 kişi yaralandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan ise Gazze sınırında ölen Filistinlileri 'Nazilere' benzetti.

Erdan Twitter mesajında ölen Filistinliler'in sayısının 'bir anlama gelmediğini' savunarak, "Tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda ölen Nazilerin, Nazizm’i anlayabileceğiniz ve açıklayabileceğiniz bir şey yapmadığı gibi' ifadelerini kullandı.

Ölümler nedeniyle Hamas'ı suçlayan Erdan " Akan kanın tüm sorumluluğu Nazi öfkesine sahip olan ve insanların aklından Gazze'yi yönetmedeki başarısızlığını kan akıtarak silmeye çalışan Hamas liderlerinde. Bu gerçek olan" ifadelerini kullandı.