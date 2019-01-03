İsrail Kamu Güvenliği Bakanı: Filistinli tutuklular için şartlar kötüleştirilecek

T24 Haber Merkezi

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, ülkede tutuklu bulunan Filistinli mahkûmlar için "şartların kötüleştirileceğini" söyledi. Erdan, tutukluların daha az suya erişeceğini ve daha az aile ziyaretine izin verileceğini belirtti.

Al Jazeera'nın haberine göre bu planlar önümüzdeki hafta İsrail kabinesine sunulacak ve eğer kabul edilirse işleme konacak. Filistinli liderler ve aktivistler Erdan'ın açıklamasına "İsrail yapılan insan hakları ihlallerini arttırıyor" diyerek tepki gösterdi. Erdan yaptığı açıklamada Hamas ile bağlantısı olan tutukluların ailesi ile görüşmesinin yasaklandığını belirtti.

Erdan açıklamasında ayrıca İsrail Parlamentosu üyelerinin artık tutukluları ziyaret edemeyeceğini belirtti.

Verilere göre İsrail'de 5 bin 500 tutuklu Filistinli bulunuyor; bunlardan 230'u çocuk ve 54'ü kadın.