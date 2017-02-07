İsrail kaçak yerleşimleri yasallaştırıyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria topraklarında inşa edilmiş binlerce Yahudi yerleşimci konutunun yasallaştırılmasını öngören kanun teklifi İsrail parlamentosunda onaylandı. 120 üyeli İsrail meclisindeki oylamada tasarıya 60 milletvekili kabul, 52 milletvekili ise ret oyu kullandı. Aralarında başbakan Nekanyahu'nun da bulunduğu 8 milletvekili oylamaya katılmadı.

"Çözüm arayışının sonu"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Erekat, yerleşimlerin yasallaştırılmasının iki devletli çözüm arayışının sonu olduğunu söyledi. Erekat, "Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan binlerce Filistinli İsrail'in bombardımanlarıyla terörize edilirken İsrail parlamentosu Filistin toprağının çalınmasına izin verdi. Yağmalama yasallaştırılamaz”, dedi. FKÖ Genel Sekreteri ‘İsrail hükümetinin barış şansını ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacağından kimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini', sözlerine ekledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas mevzilerine havadan ve karadan yaptığı bombardımanda 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Filistin Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Hüsam Zomblot da yerleşimlerin yasallaştırılmasının barış çabalarının heba edilmesi anlamına geldiğini söyledi. Zomblot ‘Haaretz' gazetesine verdiği demeçte, yasanın iki devletli çözümün gerçekleşme şansını ve uluslar topluluğunun Ortadoğu anlaşmazlığını sona erdirme stratejisini sekteye uğrattığını belirtti.

Geriye işletilen yasayla Batı Şeria'daki Filistinlilere ait özel arazide yasalara aykırı olarak inşa edilen 4 bin dolayındaki konut yasallaştırılmış oldu. Aşırı sağcı partiler kaçak yerleşimlerin tahliye edilmesini önlemek amacıyla yasa tasarısını parlamentoya sunmuştu. Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmesi mümkün olan yasada arazisi elinden alınan Filistinlilere tazminat ödenmesi de öngörülüyor.

Son kararı Yüksek Mahkeme verecek

Başbakan Netanyahu yasanın Batı Şeria'nın iskânına nihai çözüm getirmek amacıyla çıkarıldığını söyledi. Donald Trump'ın göreve başlamasından hemen sonra İsrail hükümeti Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler için 5 bin konut ve bir de site inşa edilmesini kararlaştırmıştı. İsrail Başsavcısı Mandelblit yerleşim yasasının İsrail hukukuna aykırı olduğunu ve yasayı Yüksek Mahkeme'de savunmayacağını açıkladı. Mandelblit yasanın İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikâyet edenlerin eline koz verdiğini de belirtti. Muhalefet lideri İzak Herzog yerleşim yasasının ‘İsrail halkı için felaket anlamına geldiğini', söyledi.

Filistin yönetimi İsraillilere arazi satılmasını yasaklamıştı. Yeni yasa, mahkeme kararıyla tahliye edilen yerleşimleri kapsamıyor. Yerleşimciler Partisi illegal kurulan Amona sitesinin boşaltılmasına direnmiş ancak sonuç alamamıştı. Ofra'daki Yahudi konutları da 5 Mart'a kadar istimlak edilecek. Batı Şeria ile Kudüs'ün doğusundaki Filistin bölgelerinde kurulan 200'ün üzerindeki yerleşimde yaklaşık 600 bin İsrailli yaşıyor. İsrail hükümeti izinli inşa edilen yerleşimlerle kaçak kurulduktan sonra legalleştirilen yerleşimler arasında ayrım yaparken, devletler hukuku bütün yerleşimleri illegal addediyor.

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DW, dpa/AG, BÖ