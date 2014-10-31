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Dünya
Deutsche Welle

İsrail İsveç büyükelçisini geri çağırdı

İsrail, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını ilan eden İsveç'e sert tepki gösterdi. İsrail, büyükelçisini geri çağırma kararı aldı.

31 Ekim 2014 10:50


İsveç'te geçen ay yapılan genel seçimle iş başına gelen Stefan Lofven başbakanlığındaki merkez-sol hükümet, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı almış, İsveç, Filistin'i tanıyan ilk Batılı ülke olmuştu.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom, Filistin'e ilişkin kararlarının bölgede daha iyi bir geleceğe katkı sağlayacağını bildirmişti.

İki devletli çözüm öneren İsrail, Filistin'in üçüncü ülkeler tarafından tanınmasının barış sürecine zarar verdiğini savunuyor.

İsveç'in tanıma kararına tepkiler

Filistin lideri Mahmud Abbas İsveç hükümetinin kararını "cesur ve tarihi" olarak niteledi. Abbas, diğer ülkeleri de İsveç'i örnek almaya çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ise, "İsveç'in kararının, aşırıların ve çözüme ayak direyenlerin elini güçlendireceğini" savundu. Lieberman, "Utanç verici bu karar, zarar vermekle kalacaktır" ifadesini kullandı.

İsrail'e çağrılan İsveç Büyükelçisinin yeni bir gelişmeye kadar ülkede kalacağı açıklandı. İsrail'in İsveç ile diplomatik ilişkilerin seviyesini konsolosluk seviyesine indirmeyi de ihtimaller arasında değerlendirdiği bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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