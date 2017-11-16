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Dünya

İsrail: İranla ilgili istihbaratı S. Arabistan’la paylaşmaya hazırız

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Suudi basınının karşısına ilk kez çıkan İsrail yetkilisi olan, İsrail Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, İran hakkındaki istihbarat bilgilerini ılımlı Arap ülkeleri ile paylaşmaya hazır olduk

16 Kasım 2017 22:20

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Suudi basınının karşısına ilk kez çıkan İsrail yetkilisi olan, İsrail Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, İran hakkındaki istihbarat bilgilerini ılımlı Arap ülkeleri ile paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.
Eisenkot, Suudi basınına verdiği röportajda, İsrail’in bölgedeki İran etkisini zayıflatmak amacıyla Körfez krallığıyla bilgi alışverişi yapabileceğini söyledi.
İsrail’in, İran tarafından desteklenen terör grubu Hizbullah ile, İran’ın kışkırtmalarına rağmen, savaşma isteğinin olmadığını söyleyen Eisenkot, “ABD Başkanı Trump ile bölgede yeni bir koalisyon kurulma ihtimali doğdu. İran tehtidi ile mücadele etmek için daha güçlü bir koalisyona ihtiyaç var. Bu açıdan, ılımlı Arap ülkeleriyle tecrübemizi ve bilgimizi paylaşmaya hazırız” dedi.

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