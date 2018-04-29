İsrail: İran, Suriye ve Lübnan'da füze fabrikaları kuruyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın hassas güdümlü füze üretmek için Suriye ve Lübnan'da fabrikalar kurduğunu öne sürdü.

Netanyahu İran'ı, 'İsrail'i yok etme hedefi doğrultusunda, Suriye'yi, tahkimat amaçlı bir askeri üsse dönüştürmekle' suçladı.

İran, Suriye iç savaşında Suriye yönetimini destekliyor. Tahran ayrıca Lübnan'daki Hizbullah hareketinin de yanında yer alıyor.

Netanyahu bu açıklamaları, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kudüs ziyareti sırasında yaptı.

Guterres, Ocak ayında bu göreve gelmesi ardından ilk kez bölgeyi ziyaret ediyor.

Netanyahu kurulduğunu iddia ettiği üslerle ilgili detaylı bilgi vermedi.

Bununla birlikte İsrail lideri, 'bunun İsrail'in kabul edemeyeceği bir şey olduğunu' belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Suriyeli muhaliflere ait bir gazete, Suriye'nin kuzey batısında, Banyas kenti yakınlarında bir füze fabrikası kurulduğunu iddia etmişti.

Bunun ardında İsrail uydu görüntü şirketi ImageSat International, bu füze fabrikasına ait olduğunu öne sürdüğü uydu fotoğrafları yayımlamıştı.