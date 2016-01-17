İsrail: İran nükleer silah sahibi olma arzusundan vazgeçmedi, terör eylemlerine devam ediyor

İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Tahran’ın nükleer silah sahibi olma gayesinden vazgeçmediğini" iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Netanyahu, ABD ve AB’nin, İran’ın nükleer anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirdiğinin açıklanmasının ardından, bu ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararını sert sözlerle eleştirdi. “İran, 5+1 ülkeleriyle vardığı nükleer anlaşmaya rağmen nükleer silah sahibi olma arzusu taşıyor” diyen Netanyahu yaptığı yazılı açıklamada, “Ortadoğu'da istikrarı sarsmaya ve dünyanın farklı bölgelerinde terör eylemlerine devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bir ihlal olması ihtimaline karşılık İsrail'in anlaşmanın uygulanıp uygulanmadığını takip edeceğini söyleyen Netanyahu, büyük devletler ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) İran'ın nükleer santrallerinde ve diğer bölgelerdeki çalışmalarını yakından izlemeye çağırdı.

"Herhangi bir ihlale karşı uygun bir cevap verilmemesi durumunda İran, nükleer silah geliştirme çalışmalarına ve bölgede istikrarı sarsan faaliyetlerine devam edebileceğini düşünecektir" ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail'in kendi güvenlik ve istikrarını korumak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

AB ve ABD İran'a uyguladığı

yaptırımları kaldırdı

İran ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015 tarihinde Viyana'da varılan anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerini UAEA denetçilerine açmasını, buna karşılık denetçilerin onayından sonra İran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmasını öngörüyordu.

UAEA kısa süre önce, İran'ın 14 Temmuz’da kabul edilen nükleer anlaşmaya uygun olarak gerekli önlemleri yerine getirdiğini onaylamış ve sonrasında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'a uygulanan ekonomik ve finansal yaptırımların kaldırıldığını bildirmişti.