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Dünya

İsrail, insani ateşkesi uzattı

İsrail'in uzattığı ateşkes gece yarısına kadar sürecek

26 Temmuz 2014 22:23

Saldırılarını sabah 8'den başlamak üzere 12 saatliğine durdurma kararı alan İsrail, ateşkesi gece yarısına kadar uzattı. Yapılan açıklamada ateşkesin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

İsrail Ordusu, ateşkes süresi boyunca İslamcı militanların tünellerinin aranıp imha edilmesine devam edileceğini duyurdu. İsrail, muhtemel füze saldırılarına da karşılık verileceğini açıkladı.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine dün gece düzenlenediği hava saldırılarında 4'ü çocuk 8 Filistinli öldü.

Böylece İsrail'in 8 Temmuz'da başlattığı saldırılardan bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 879'a ulaştı. Çatışmalarda İsrail tarafında ise 35 asker ve 3 sivil can verdi.

 

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