Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile Gazze'yi böyle görüştü

Filistinli direniş grupları ile İsrail, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un 12 saatlik ateşkes talebini kabul etti. İsrail ordusu, ateşkesin başlamasının ardından Filistinlilere, "Boşalttığınız evlere geri dönmeyin" uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile ateşkesi görüşmek üzere Paris'te buluştu. Davutoğlu’nun Kerry ile ateşkesi buluşmasından geçilen bir karede bacak bacak üstüne atarak oturan Davutoğlu'nun karşısında, Kerry'nin rahat oturma şekli dikkat çekti. Kerry'nin Davutoğlu’nun karşısında bu şekilde oturması “diplomatik ve nezaket teammüllerini hayli zorladı” yorumları yapıldı.

İslami Direniş Hareketi (Hamas), Filistinli direniş gruplarının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban ki-Mun'un 12 saatlik "insani ateşkes" talebini kabul ettiğini açıkladı. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Filistinli direniş grupları, BM Genel Sekreteri Ban'ın yerel saatle 08.00'de (GMT:05.00) başlayacak, 12 saatlik insani ateşkes talebini kabul etti" dedi.

Gazze'de görevini fiilen sürdüren eski Filistin Hükümeti sağlık bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra,"Geçici ateşkesin başladığı an itibariyle İsrail saldırıları sonucu en az 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin kişinin yaralandığını" belirtti.

İsrail ordusu, ateşkesin başlamasının ardından Filistinillerin cep telefonlarına mesaj göndererek "Gazzeliler, yeni bir uyarıya kadar boşalttığınız evlere geri dönmeyin" uyarısında bulundu.

‘İnsani yardımlar için kabul edildi’

İsrail'in Haaretz gazetesinin bir diplomatik kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile BM Genel Sekreteri Ban'a 12 saatlik ateşkesi kabul ettiğini iletti. Haberde, ateşkesin Filistinli sivillerin yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılanması, hastanelere ilaç gönderilmesi ve uluslararası yardım kuruluşlarının insani yardım sunması için kabul edildiği kaydedildi.

Davutoğlu Paris'te Kerry ile buluştu

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Paris’te ABD Dışişleri Bakanı Kerry’le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Twitter hesabında, "Katar’da Filistinli taraflarla yaptığımız görüşmeler sonucunda ulaştığımız ortak metne İsrail evet dese idi şu an çok daha sağlam bir ateşkesi konuşuyor olacaktık. Şimdi, mevcut ateşkesi sürdürülebilir hale getirebilmek için Paris’teyim" mesajını paylaştı. Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Gazze’de süren insanlık dramında ortak çabalarımızla geçici de olsa karşılıklı ateşkes kararına varılmış olmasından memnuniyet duyduk. Dün bütün gün Katar’da Filistinli taraflarla yaptığımız görüşmeler sonucunda ulaştığımız ortak metne İsrail evet dese idi şu an çok daha sağlam bir ateşkesi konuşuyor olacaktık. İsrail’in bu tutumu barış çabalarında ne kadar samimiyetsiz olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi, mevcut ateşkesi sürdürülebilir hale getirebilmek için Paris’teyim. Amerikalı muhatabım John Kerry ve diğer meslektaşlarımla Gazze’de akan kanı durdurmak için temaslarda bulunacağım. 12 saatlik ateşkes sürecinde Gazze halkına insani yardım konusundaki faaliyetlerimizi de hızlandırıyoruz."

Türkiye ve Katar'dan açıklama

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve ateşkes sağlanması için çabalarını daha da yoğunlaştıran Türkiye ve Katar, 12 saat için ateşkes yapılması çağrısının kabul edilmesinden memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye, geçici ateşkesin sağlanmasıyla ilgili yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"Türkiye ve Katar Dışişleri Bakanları olarak, Gazze'de, insani amaçlarla 12 saat için yapılan ateşkes çağrısından memnuniyet duyuyoruz. Bizayrıca bu çağrının Hamas tarafından hemen kabul edilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Taraflar arasında müzakere edilmiş ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşılması için BM, ABD ve diğer uluslararası ortaklarımızla tüm gücümüzle çalışma yönündeki irademizi tekrar yineliyoruz."

Davutoğlu dün sabah Katar'a giderek, Katarlı mevkidaşı El-Atiyye ve Hamas Siyasi Büro Şefi Halit Meşal ile geç saatlere kadar görüşmeler yapmış, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile gün boyu telefonla birkaç kez görüşmüştü. Türkiye ve Katar, ABD ile ortak bir ateşkes önerisi metni oluşturmuş ancak Kerry tarafından İsrail'e sunulan metin kısa sürede reddedilmişti.