İsrail ile Hamas arasında 12 saatlik ateşkes başladı, şimdi gözler Paris'te

İsrail ve Hamas, 12 saatlik ateşkes konusunda uzlaştı. Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Paris’te ABD, Katar, Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği temsilcileriyle kapsamlı ateşkesi görüşecek.

Gazze’de 12 saatlik ateşkes ilanının ardından ABD, Türkiye ve Katar dışişleri bakanları, Cumartesi günü Fransa’nın başkenti Paris’te kapsamlı ateşkesi görüşecek. Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Avrupa Birliği temsilcileri de görüşmelerde yer alacak.

Görüşmelere İsrail ve Hamas'tan temsilci katılmayacak.

Al Jazeera muhabiri Ece Göksedef'in konuştuğu kaynaklar, Türkiye ve Katar’ın Filistin tarafı, özellikle de Hamas üzerinde etkili olduğunu, ABD’nin de İsrail ve Mısır üzerinde etkili olduğunu söyledi. Bu sebeple Doha'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Halit Bin Muhammed Atiyye, Hamas lideri Halit Meşal ile görüşürken, Kerry de Kahire’de Mısırlı ve İsrailli yetkililerle görüştü. Davutoğlu ile Kerry de sık sık telefonla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Gazze'ye insani yardım girişinin sağlanması için yedi günlük ateşkes sağlanması önerisi yaptı.

İki taraf da Kerry'nin önerisini kabul etmedi.

İsrail, füze saldırılarının durdurulmasını, Gazze'deki tünellerin kapatılmasını ve Filistin'deki silahlı grupların silahsızlandırılmasını istiyor. Hamas ise silahlarını teslim edemeyeceğini ve Gazze'ye yapılan ambargonun kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

Ancak BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un 12 saatlik ateşkes önerisi kabul gördü. Ateşkes cumartesi günü saat 08.00'den itibaren geçerli olacak.

Ateşkesle Filistinli sivillere yiyecek, su ve ilaç gönderilecek.

Reuters haber ajansına konuşan İsrail askeri sözcüsü, 12 saatlik ateşkes boyunca tünelleri aramaya devam edeceklerini ve olası saldırılara karşılık vereceklerini söyledi.

İsrail daha önce ilan ettiği ateşkeslerin süresi bitmeden Gazze'ye saldırmıştı.

‘Silahlarımızı alamazsınız’

Al Jazeera’ye konuşan Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirtti. Herhangi bir ateşkes anlaşması için Gazze'ye yapılan tüm İsrail saldırılarının ve ambargonun durdurulması gerektiğini söyledi.

Silahlarını teslim etmeyeceklerini vurgulayan Ebu Zuhri, “Kerry'nin söylediği gibi Gazze'yi imar etmek için 50 milyar dolar verilmesi karşılığında bizim silahlarımızın elimizden alınmasını kabul etmiyoruz. Biz bir direniş hareketiyiz. Halkımızı korumak için silah tutuyoruz” diye konuştu.

Ebu Zuhri, Gazze’ye yapılan ambargonun kaldırılmasının en doğal hakları olduğunu belirtti. “Bu ablukanın kalkması için silahı bırakmamız isteniyor. Bu ambargo aynı zamanda tüm uluslararası kanunlara aykırıdır” dedi.

Türkiye ve Katar’dan ortak açıklama

Türkiye ve Katar, 12 saatlik ateşkesin kabul edilmesinden memnuniyet duyulduğunu açıkladı. Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Halid Bin Muhammed Atiyye, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdiler:

"Türkiye ve Katar Dışişleri Bakanları olarak, Gazze'de, insani amaçlarla 12 saat için yapılan ateşkes çağrısından memnuniyet duyuyoruz. Biz ayrıca bu çağrının Hamas tarafından hemen kabul edilmesini de memnuniyetle karşılıyoruz. Taraflar arasında müzakere edilmiş ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşılması için BM, ABD ve diğer uluslararası ortaklarımızla tüm gücümüzle çalışma yönündeki irademizi tekrar yineliyoruz.”

Kaynak: Al Jazeera, AA ve Reuters