İsrail inşaatları 'şimdilik' erteledi

T24 -

'Kudüs'teki 42 yıllı politikamız aynen sürecek'

'İyi niyet' jestleri

: Abluka kabul edilemez

Haaretz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Eli Yişai, Ramat Şlomo'da 1600 konut inşaatını öngören projeyle ilgili adımların en azından Eylül ayına kadar ertelenmesi talimatını verdi.Bu, inşaat projesinin iptal edildiği anlamına gelmiyor; ancak projeyle ilgili bundan sonraki bürokratik işlemlerin, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri için aldığı 10 aylık inşaat durdurma kararının sonu olan Eylül ayına kadar ele alınmamasını öngörüyor.Ertelemenin, bu gece ABD'ye hareket edecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ziyareti öncesine denk geldiğine dikkat çekiliyor.Netanyahu'nun geçen Perşembe gecesi ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile yaptığı telefon görüşmesinde, projenin tümüyle iptal edilmesinin ve yanı sıra Doğu Kudüs'te inşaatların durdurulmasını kabul etmemiş, ancak İsrail'in Filistinlilerle dolaylı görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik bazı iyi niyet jestleri yapılabileceğini belirtmişti.Netanyahu, İsrail'in Kudüs ile ilgili görüşünü bugünkü olağan Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada da tekrarladı. Netanyahu, ABD ziyareti sırasında İsrail'in bu konudaki mesajının açık ve net olacağını belirterek, "Kudüs'teki politikamız, geçen 42 yılda olduğu gibi aynen sürecektir" dedi.İsrail, Doğu Kudüs'ü, 1967'de 6 Gün Savaşı sırasında ilhak etmişti.Netanyahu, "Kudüs'te inşaat yapmanın Tel Aviv'de inşaat yapmaktan farkı yok. Bunu Amerikan tarafına da açıkça belirttik" diye konuştu.Öte yandan, İsrail'in ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a söz verdiği "iyi niyet" jestleri çerçevesindeki önlemler arasında, 2008 yılı sonundaki Dökme Kurşun operasyonundan bu yana ilk kez İsrail'in Gazze Şeridi üzerine uygulanan ablukayı hafifletme de yer alıyor.Buna göre, İsrail hükümetinin BM tarafının Gazze'ye kanalizasyon sistemi ile zarar gören bir un fabrikasının yeniden yapımı ve Han Yunus'ta 150 ev yapımı için inşaat malzemesinin gönderilmesine yeşil ışık yaktığı bildirildi.Netanyahu ayrıca, "yakınlaşma" görüşmelerinde Filistin Yönetimi tarafı ile tüm kilit konuların görüşülmesini de benimsedi; nihai sonuca ancak doğrudan görüşmeler yoluyla varılmasını da şart koştu.İsrail Başbakanının Clinton ile görüşmesinde Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iyi niyet jesti olarak, El Fetihli yüzlerce siyasi tutuklunun serbest bırakılması sözünü de verdiği belirtiliyor.Netanyahu, bu gece Savunma Bakanı Ehud Barak ile birlikte, Washington'da Amerikan-İsrail kuruluşu AIPAC tarafından düzenlenen bir konferansa katılmak üzere ABD'ye gidecek. İsrail muhalefet partisi Kadima lideri Tzipi Livni de konferansa katılıyor.Konferansta konuşmacı olarak yer alan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşecek olan Netanyahu'nun, muhtemelen Salı günü ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.Gazze Şeridi'ni ziyaret eden BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, İsrail'in geçen yılın başında düzenlediği saldırılar sırasında yıkılan mahallelerden İzbet Abid Rabbo'yu gezdi, daha sonra Han Yunus'a geçti ve basın toplantısı düzenledi.BM Genel Sekreteri, uygulanan ablukanın kimseye bir yararının bulunmadığını anlatırken, ablukanın kaçakçılığa ve yasa dışı ticarete yol açtığını, ayrıca ılımlı unsurları zayıflatırken, aşırıları güçlendirdiğini ifade etti.Ablukanın Gazze'de yaşayan Filistinlilerin hayatını zorlaştırdığını kaydeden Ban Ki-moon, bölgede yaşayan 1.5 milyon nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 18 yaşın altındakilerin özellikle etkilendiğine işaret etti.Ban Ki-moon, ayrıca İsrail'in Han Yunus'ta 150 konutluk bir projeyi de başlatma kararı aldığını, proje kapsamında BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun bir okulu ile bir un fabrikası ve kanalizasyon alt yapısının yenilenmesinin bulunduğunu bildirdi, bunu "olumlu bir adım" olarak nitelendirdi.BM Genel Sekreteri'nin Erez geçişinden Gazze'ye girişi sırasında bir grup İsrailli eylemci, kaçırılan İsrail askeri Gilad Şalit'in bir an önce serbest bırakılmasını isteyen gösteride bulundu.Erez geçişinde Genel Sekreteri bekleyen yaklaşık 40 dolayındaki İsrailli eylemciden biri, Ban'ın konvoyunun geçtiği sırada mikrofon ve posterlerle mesajlarını ilettiklerini belirtti.Ban Ki-moon, İsrail'in son askeri operasyondan bu yana Gazze Şeridi'ne ikinci ziyaretini yapıyor.