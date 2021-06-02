İsrail'in yeni cumhurbaşkanı eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog oldu

İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.
AFP'nin aktardığına göre, Isaac Herzog, İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı oldu.
60 yaşındaki Isaac Herzog, İsrail Parlamentosu'nun 87 üyesinin oyunu alarak bu göreve geliyor. Rakibi, eğitimci Miriam Peretz'di.
Isaac Herzog kimdir?
Yahudi Ajansı Başkanı olan 60 yaşındaki Herzog, 1983-1993 yıllarında görev yapan ülkenin 6. Cumhurbaşkanı Chaim Herzog'un oğlu. Isaac Herzog, 2013-2017 yıllarında İşçi Partisinin liderliğini yürütmüştü.
Mevcut Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 9 Temmuz'da görevinin dolmasının ardından Herzog koltuğa oturacak.