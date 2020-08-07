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İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği'nin Maslahatgüzarı Gilad'dan Yeni Şafak GYY'si Karagül'e: Deli

07 Ağustos 2020 10:55

T24 Haber Merkezi

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği'nin Maslahatgüzarı Roey Gilad, Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail'in olduğunu iddia eden Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün "deli" olduğunu söyledi.

Karagül'ün tweetini alıntılayan Gilad, "Bu adam Twitter veya herhangi bir ciddi yayın organından uzak tutulması gereken bir deli" yazdı.

Karagül, alıntılanan tweetinde Beyrut'taki patlama anından bir görüntü paylaşmış ve "Bu bir patlama değil, bir İsrail saldırısı. Burası Lübnan, hiç bir şey rastlantı olmaz. Bütün coğrafya karışacak. Seninleyiz Lübnan!" yazmıştı.

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