Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 153'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün gece devam eden İsrail'in hava saldırıları sonucu, Gazze'de hayatını kaybedenlerin 153'e çıktığını duyurdu. İsrail ordusu ise, Hamas'ın Gazze lideri Yehiyeh Sinwar'ın evini vurduklarını açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin 153'e çıktığını duyurdu.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yehiyeh Sinwar'ın evini vurduklarını açıkladı.

Dün Gazze'de AFP, Associated Press ve Al Jazeera gibi medya kuruluşlarının bürolarının bulunduğu bir binanın İsrail füzesi tarafından vurulduktan sonra yıkıldığı belirtildi. İsrail, binanın Hamas tarafından kullanıldığını iddia etti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu sürece devam edecek" dedi.