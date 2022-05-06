İsrail'in Elad kentinde gerçekleşen saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Elad kentinde, perşembe günü meydana gelen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

İsrail medyası ve görgü tanıkları, bıçak ve balta kullanan iki saldırganın, kentin merkezinde bulunan bir parktaki sivilleri hedef aldığını aktardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bağımsızlık Günü sevinci, bir anda kesildi. Elad'da, yürekleri ve ruhları sarsan kanlı bir saldırı gerçekleşti. Teröre teslim olmayacağız" ifadelerini kullandı.

Reuters'ta yer alan habere göre; İsrail'in Bağımsızlık Günü'nde meydana gelen saldırı sonrasında yerel yetkililer, vatandaşlara 'evde kalmaları için' çağrıda bulundu.

İsrail polisinin, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için arama çalışmalarına başladığı ve barikat kurulan bölgeye takviye güvenlik ekiplerinin yönlendirildiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini; 4 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İslamcı grup Hamas, saldırıyı övdü ancak sorumluluğu üstlenmedi

Gazze'yi yöneten İslamcı militan grup Hamas; Elad'da gerçekleşen saldırının, Mescid-i Aksa'da gerçekleşen eylemlere bir karşılık olduğunu söyleyerek saldırıyı övdü, ancak sorumluluğu üstlenmedi.

Saldırıyı kınayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesi, sadece durumun daha kötüye gitmesine yol açacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında; ABD'nin, 'masum insanları hedef alan korkunç saldırıyı' şiddetle kınadığını söyledi.