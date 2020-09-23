İsrail'in BM Daimi Temsilcisi, Erdoğan’ın sözleri üzerine salonu terk etti

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesaj ile katıldığı BM 75. Genel Kurulu Görüşmelerinde salonu terk etti. İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, daha sonra yaptığı açıklamada "Erdoğan İsrail'e karşı antisemitist yalanlarına devam ediyor" dedi.

İsrail gazetesi Haaretz’in aktardığı haberde Erdan, “Erdoğan, İsrail karşıtı antisemitist yalanlarını söylemeye devam ediyor” ifadesini kullandı. Gazeteye göre Erdan ayrıca dünyanın "bu çifte standardı" gördüğünü de belirtirken, ABD'yi ise övdü. Büyükelçi, "ABD ve İsrail Orta Doğu'da yeni bir barış yolu açtı" dedi.

Ne olmuştu?

Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının söz konusu bölümünde, şunları söylemişti;

"İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni, vicdanları acıtmaya devam ediyor. Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin halkı, İsrail'in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir göğüs geriyor.Asrın Anlaşması adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet belgesi reddedilince İsrail bu kez işbirlikçilerinin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimlerine hız vermiştir” diyen Erdoğan, “Türkiye olarak Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz. Kimi bölge ülkelerinin bu oyuna ortak olması, İsrail'in temel uluslararası parametreleri aşındırma çabalarına hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’in Filistin’e yönelik baskı ve şiddetinden bahsederken salonu terk eden İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, daha sonra açıklamalarda bulundu. (ANKA)