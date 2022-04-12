İsrail'in Aşkelon kentinde polis memurunu bıçaklayan Filistinli öldürüldü

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İsrail'in Aşkelon kentinde bir polis memurunu mutfak bıçağıyla bıçaklayan Filistinlinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

İsrail polisi, bir memurun salı günü şüphelendikleri bir kişinin üzerini ararken şüpheli tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Polis, bıçaklanan memurun hızlı bir şekilde tepki vererek silahını çekip ateşleyerek saldırganı etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Hafif yaralanan polis memuru tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinden olduğu belirtildi.

İsrailliler ve Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarında son haftalarda şiddet olaylarında artış görülüyor. AFP verilerine göre martın son günlerinden bu yana İsrail şehirlerinde düzenlenen farklı saldırılarda 14 kişi öldürüldü. Aynı süreçte İsrail polisi aralarında saldırganlar da bulunan 15 Filistinliyi öldürdü.