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'İsrail ile Türkiye Mavi Marmara için birkaç gün içinde anlaşma imzalayacak'

İsrail Haaretz gazetesine göre, Türk ve İsrailli yetkililerin Mavi Marmara olayında yaşamını yitiren Türklere ödenecek tazminat konusunda birkaç gün içinde anlaşma imzalayacaklarını duyurdu

05 Şubat 2014 14:31

Geçtiğimiz günlerde İsrail’in Türkiye’ye Mavi Marmara kurbanları için 20 milyon dolar ödemeyi teklif ettiğini bildiren Haaretz’in son haberine göre, görüşmelere katılan üst düzey İsrail Dışişleri yetkilileri, “Türkiye ve İsrail uzlaşmanın eşiğine geldi. Buna göre Ankara ile Tel Aviv arasında birkaç gün içinde anlaşma imzalanacak” dedi.

Haaretz Türkiye’den bir heyetin geçen pazar günü İsrail’e giderek mevkidaşlarıyla tekrar masaya oturduğunu yazdı. Haaretz’e konuşan üst düzey yetkililer son görüşmeden bir anlaşma çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu duyurdu.

 

Arınç: Çözümün yakın olduğunu hissediyorum ama...

 

Haaretz'deki ilk haberin ardından pazartesi günü basın mensupları konuyla ilgili gelişmeleri Bülent Arınç'a sormuştu. Başbakan Yardımcısı Arınç da “Çözümün yakın olduğunu ben de hissediyorum” demiş ancak henüz imza aşamasına gelinmediğini belirtmişti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İsrail’le yürütülen müzakereleri koordine etmekle görevlendirilen Arınç, tazminat miktarıyla ilgili olarak da “Rakam konusunda ne İsrail hükümetinin ne de bizim bir açıklamamız oldu” demişti.

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