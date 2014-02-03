'İsrail'den Mavi Maramara için 20 milyon dolar tazminat' iddiası

İsrail'in Mavi Marmara'da hayatını kaybeden dokuz Türk'ün aileleri için 20 milyon dolar tazminat teklif ettiği öne sürüldü.

Haaretz, iki ülke arasındaki müzakereler hakkında bilgilendirilen Batılı diplomatları kaynak göstererek verdiği haberde, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz anlaşma sağlanmadığını bildirdi.

Türkiye ile İsrail arasındaki görüşmeler Aralık ayı başında tekrar başlamıştı. Haaretz'e konuşan Batılı diplomatlar, Türkiye'nin o dönem 30 milyon dolar talep ettiğini, İsrail'in ise 15 milyon dolara kadar çıktığını belirtti.

Haaretz'in haberine göre, görüşmelerin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakereler için görevlendirdiği heyete teklifin 20 milyon dolara çıkarılmasını söyledi. Hatta Netanyahu'nun müzakere ekibinden, gerekirse tekliflerini 3 milyon dolar daha artırmalarını istediği iddia edildi.

Haaretz'e göre, Kudüs'teki yetkililer Batılı diplomatların verdiği bilgileri ne doğruladı ne de yalanladı. Ancak Kudüs'te Türkiye'deki yerel seçimler öncesi bir anlaşma sağlanması konusunda beklenti olmadığı belirtildi.