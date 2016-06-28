'İsrail ile iyi ilişkiler Türkiye'ye kapıları açıyor'



Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakat Alman gazetelerinde benzer başka ilişkilere de örnek olacak, olumlu bir adım olarak nitelendiriliyor. Berliner Zeitung'un mutabakata ilişkin yorumunda şu satırları okuyoruz:

“Ortadoğu’nun en güçlü askerî gücü olan İsrail ile ilişkileri iyi düzeyde tutması Türkiye’ye kapıları yeniden açıyor. İsrailliler ise turizmde en sevdikleri ülke olan Türkiye’ye yeniden ihracat yapma olanağına kavuşabilecekler. Bu anlaşma Netanyahu’ya da bölgedeki Sünni devletler ile yeniden normal ilişkilere geçme hedefinde katkı sağlayacak. Her ne kadar Türkiye'nin Gazze Şeridi’ne bir hastane, bir elektrik santrali ve bir tuz arındırma tesisi inşa edecek olması olumlu karşılansa da, bu yardımlar Gazze’nin kötü durumunda pek bir değişiklik yaratamayacak.”

Alman Savunma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığındaki heyete İncirlik’i ziyaret etme izni vermeyen Türkiye, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in üssü ziyaretine yeşil ışık yaktı. Rheinpfalz gazetesinin konuya ilişkin yorumu şöyle:

“Bakan von der Leyen’in girişimi riskliydi ama sonuçta başarılı oldu. O, iyi bir yönetici olarak yapılması gerekeni yaptı ve bakanlık personelini korumaya aldı. Ama aynı zamanda İncirlik’e tek başına gideceğini, Türkiye rejiminin nefret ettiği Federal Meclis milletvekillerinin kendisine refakat etmeyeceğini ilan ederek, bir sinyal vermiş oldu. Ankara bu sinyali doğru algıladı ama kendisinin de ne denli çetrefil bir durumda olduğunu görmüş oldu. Şu günlerde Brexit tartışması kapsamında açılır-kapanır köprülerden sıkça bahsediliyor. Bu köprülerin Almanya ile Türkiye arasında bir daha açılmamak üzere yukarı çekilmemesi gerekir. Bu mesajı her iki taraf da anladı.”

Magdeburg’da yayımlanan Volkstimme adlı gazeteden seçtiğimiz yorumun odak noktasında da İsrail-Türkiye yakınlaşması bulunuyor:

“Alman Savunma Bakanı’nın İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaretine yeşil ışık yakmasıyla Türkiye gergin durumların krize dönüşmemesine çaba gösteriyor. Tıpkı 2010’da Akdeniz’de İsrail ile yaşadığı olayda olduğu gibi. İsrail ile Türkiye arasında varılan mutabakat Ortadoğu için iyi bir sinyal! Önemli bölgesel güçler arasındaki diyalog anlaşmazlıkların sınırlı tutulmasında önemli rol oynuyor. Tabii ki bu ittifak nedeniyle bazıları kendini köşeye sıkıştırılmış hissedebilir; örneğin İran. Ancak Tahran bu işbirliğini sineye çekecektir, çünkü ülkenin dışarıya açılma politikalarını tehlikeye atmak istemez. İsrail-Türkiye uzlaşması Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasına da örnek oluşturabilir. Rus jetinin düşürülmesine kadar iki ülke ilişkileri iyiydi. Ama sonrasında iki taraf birbirini hasım olarak görmeye başladı. Bu durum sonsuza kadar devam edemez.”

İspanya'da yapılan erken seçimden Başbakan Mariano Rajoy'un muhafazakâr partisi birinci çıktı. Ancak hükümeti tek başına kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı. Stuttgarter Zeitung İspanya’daki seçim sonuçlarını yorum sütunlarına taşımış:

“İspanya’nın ekonomik canlanmasını güven altına alması ve bu canlanmayı krizden zarar görenlerin de hissedebilmesi için acilen bir hükümete ihtiyacı var. İngiltere’nin Birlik’ten ayrılmasıyla beraber birdenbire küçülen Avrupa’nın güçlü ve iyi yönetilen bir İspanya’ya gereksinimi var. Prensiplerde ısrarcı olmak, kendi partisine sadakat; bunlar güzel şeyler. Ama İspanya'nın bir hükümete ihtiyacı olduğundan kendi temel prensiplerine ihanet edecek olan birkaç kişiye ihtiyacı da bulunuyor.”