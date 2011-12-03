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'İsrail ile ilişkiler Nihat Doğan seviyesinde'

Türkücü Nihat Doğan, olanlardan İsrail’i sorumlu tutunca sosyal medyada büyük geyik konusu oldu.

03 Aralık 2011 02:00

T24 - Geçen ay İzzet Yıdızhan ile yaşadıkları grup seks skandalı nedeniyle ifadesine başvurulan ünlü türkücü Nihat Doğan, olanlardan İsrail’i sorumlu tutunca sosyal medyada büyük geyik konusu oldu.

Nihat Doğan, konuk olduğu “Teke Tek” programında Ankara’daki olayla ilgili “Anayasa görüşmelerinin yapılacağı gün 24 şehidin gelmesi manidardır. Bu işin arkasında İsrail vardır. İsrail’i tanımamamız gerektiğini söyledim. Bu sözlerimden üç gün sonra otel iftirası patlak verdi” diyerek aslında mağdur olduğunu öne sürdü. Otel odasındaki 4 telekızın da İsrail ajanı olduğunu iddia eden Doğan’ın sözleri İsrail yetkililerini de güldürdü. İsrail’in Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Nizar Amer, “Söyledikleri komik” yorumu yaptı. Doğan 45 bin 419 takipçisinin olduğu Nihatdogan_ND adresinden “Arkadaş İsrail bile büyüklüğümüzün farkına vardı da, bazı ahmaklar hâlâ anlayamadı” notu düştü.


Sosyal medyada yine trending topic listesine girmeyi başaran Doğan’ın iddiasıyla ilgili şu tweet’ler atıldı:

sabriyildiz: İsrail ile ilişkiler Nihat Doğan seviyesine indirilmiş.

serkarabulut: İsrail, Türkiye’den Nihat Doğan’ın sözlerinden ötürü özür bekliyor. Nihat Doğan’ın bir sonraki çıkışını açıklıyorum “Ben Mesih’im.”

suyorumcusu: “Bugün Ortadoğu’nun dengeleriyle mi oynasam, Nihat Doğan’a kadın mı göndersem... Nihat’a kadın göndereyim, eğlence olur.” (MOSSAD Başkanı)

menmed: Beyaz Saray: Nihat Doğan’ın açıklamalarını yakından takip ediyoruz.

deweycatt: Ve tanrı mesajı gönderdi. Nihat Doğan kim bilmiyorum, bunu ben yapmış olamam! Bu başka bir şey!

EmreUslu: Davutoğlu İsrail’e Nihat Doğan tuzağı kurdu. Çömez diplomatın sazanlayacağını görüp Doğan’ı öne sürdü. Şimdi herkes alay ediyor İsrail’le...

sanliufuk: Nihat Doğan uzaylılar tarafından küresel bir kaos çıkarması için de gönderilmiş olabilir.

Cengiz_Deniz: Nihat Doğan, İsrail’e yaptırım uygulamaya karar verdi. Ajdar’ı da alarak İsrail’e taşınması bekleniyor.



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