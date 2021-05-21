İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi

Barakeh, Hamas'ın ateşkesin ayrıntılarını kesinleştirmek için arabulucularla temasa geçilmesine kadar tetikte kalacağını aktardı.
Reuters'a yaptığı açıklamada El-Reshiq, "Savaşın bugün bittiği doğru. Ancak Netanyahu ve tüm dünya bilmeli ki ellerimizin tetikte. Bu direnişi gücünü artırmaya devam edeceğiz. Netanyahu'ya ve ordusuna diyoruz, eğer geri dönerseniz, biz de geri döneriz" dedi.
Biden ne dedi?
Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden da İsrail ve Hamas'ın ateşkesi kabul ettiklerini doğruladı.
Biden bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştüğünü söyledi.
Netanyahu ile yaptığı görüşmede ateşkes için tavsiyede bulunduğunu bildiren Biden, "çatışma boyunca İsrail'in Hamas ve diğer terörist gruplara karşı kendisini savunma hakkı olduğunu yinelediğini" ifade etti.
Biden ayrıca, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun ABD destekli Demir Kubbe savunma sistemi için şükranlarını bildirdiğini aktardı.
Açıklamasında basından soru kabul etmeyen Biden, gelecek zamanlarda Demir Kubbe'yi yenileyeceğine dair Netanyahu'ya güvence verdiğini de sözlerine ekledi.
Sisi'den Biden'a teşekkür
Sisi ise ateşkesin başlamasının hemen ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda, Mısır'ın ateşkes girişimlerinin başarılı olmasındaki rolü için Biden'a teşekkür etti.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de, ateşkes kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Michel, "Vatandaşlar için barış ve güvenlik fırsatları değerlendirilmelidir" dedi.
Gazze'de kutlama
Gazzeliler sürecin başlamasıyla beraber ateşkesi sokaklarda kutladı.
Fransız haber ajansı AFP'nin Gazze'deki muhabiri, kutlamalar sırasında insanların havaya ateş açtığını söyledi.
En az 244 kişi hayatını kaybetti
İsrail ve Filistinliler arasındaki gerilim Doğu Kudüs'te Filistinlerin evlerinden çıkarılmasıyla başlamış, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas'ın roket saldırılarıyla büyümüştü.
Filistin Sağlık Bakanlığı ise gerilimin başlamasından bu yana ölü sayısının 65'i çocuk olmak üzere 232'ye yükseldiğini bildirdi. İsrailli yetkililer de İsrail'deki ölü sayısının en az 12 olduğunu belirtti.
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarda 150'den fazla militanı öldürdüğünü duyurdu.