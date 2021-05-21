İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi

Barakeh, Hamas'ın ateşkesin ayrıntılarını kesinleştirmek için arabulucularla temasa geçilmesine kadar tetikte kalacağını aktardı.

Hamas Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Basem Naim ise BBC'ye yaptığı açıklamada, ateşkesin devam edip etmeyeceği konusundaki şüpheli olduğunu dile getirdi:

"Filistinliler için adalet olmadan, İsrail'in Kudüs'te halkımıza yönelik saldırganlığını ve zulmünü durdurmadan ateşkes kırılgan olmaya devam edecek."

Reuters'a yaptığı açıklamada El-Reshiq, "Savaşın bugün bittiği doğru. Ancak Netanyahu ve tüm dünya bilmeli ki ellerimizin tetikte. Bu direnişi gücünü artırmaya devam edeceğiz. Netanyahu'ya ve ordusuna diyoruz, eğer geri dönerseniz, biz de geri döneriz" dedi.

Biden ne dedi?

Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden da İsrail ve Hamas'ın ateşkesi kabul ettiklerini doğruladı.

Biden bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştüğünü söyledi.

Netanyahu ile yaptığı görüşmede ateşkes için tavsiyede bulunduğunu bildiren Biden, "çatışma boyunca İsrail'in Hamas ve diğer terörist gruplara karşı kendisini savunma hakkı olduğunu yinelediğini" ifade etti.

Biden ayrıca, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun ABD destekli Demir Kubbe savunma sistemi için şükranlarını bildirdiğini aktardı.

Açıklamasında basından soru kabul etmeyen Biden, gelecek zamanlarda Demir Kubbe'yi yenileyeceğine dair Netanyahu'ya güvence verdiğini de sözlerine ekledi.

Sisi'den Biden'a teşekkür