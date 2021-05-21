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Dünya
BBC Türkçe

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi

21 Mayıs 2021 13:29

250'ye yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan ve 11 gündür süren İsrail-Filistin gerilimi ateşkesle sonuçlandı. Hem İsrail güvenlik kabinesi hem de Hamas, Mısır'ın aracılık ettiği bir anlaşmanın şartlarını kabul etti. Ateşkes yerel saatle 02.00'de başladı.

Kahire, ateşkesi sürdürmek için İsrail ve Filistin'e güvenlik heyetleri gönderecek.

İsrail'in ateşkes kararı bu akşam gerçekleştirilen güvenlik kabinesi toplantısı sonrasında verildi. Hamas ve İslami Cihat örgütleri de ateşkesi kabul ettiklerini duyurdu.

Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine arabuluculuk etmede başrol oynadı.

Taraflar neler söyledi?

Gerek Hamas gerekse de İsrail, gerilimden zaferle çıktığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Twitter'da yaptığı paylaşımda Gazze saldırısının "eşi görülmemiş askeri kazançlar" sağladığını yazdı.

Hamas yetkilisi Ali Barakeh de İsrail'in ilan ettiği ateşkes kararının Filistin halkı için bir zafer ve Netanyahu için de bir mağlubiyet olduğunu savundu.

Barakeh, Hamas'ın ateşkesin ayrıntılarını kesinleştirmek için arabulucularla temasa geçilmesine kadar tetikte kalacağını aktardı.

Hamas Uluslararası İlişkiler Konseyi'nden Basem Naim ise BBC'ye yaptığı açıklamada, ateşkesin devam edip etmeyeceği konusundaki şüpheli olduğunu dile getirdi:

"Filistinliler için adalet olmadan, İsrail'in Kudüs'te halkımıza yönelik saldırganlığını ve zulmünü durdurmadan ateşkes kırılgan olmaya devam edecek."

Hamas'ın siyasi bürosu üyesi Ezzat el-Reshiq, ateşkesle ilgili İsrail'e uyarıda bulundu.

Reuters'a yaptığı açıklamada El-Reshiq, "Savaşın bugün bittiği doğru. Ancak Netanyahu ve tüm dünya bilmeli ki ellerimizin tetikte. Bu direnişi gücünü artırmaya devam edeceğiz. Netanyahu'ya ve ordusuna diyoruz, eğer geri dönerseniz, biz de geri döneriz" dedi.

Biden ne dedi?

Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden da İsrail ve Hamas'ın ateşkesi kabul ettiklerini doğruladı.

Biden bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştüğünü söyledi.

Netanyahu ile yaptığı görüşmede ateşkes için tavsiyede bulunduğunu bildiren Biden, "çatışma boyunca İsrail'in Hamas ve diğer terörist gruplara karşı kendisini savunma hakkı olduğunu yinelediğini" ifade etti.

Biden ayrıca, telefon görüşmesinde Netanyahu'nun ABD destekli Demir Kubbe savunma sistemi için şükranlarını bildirdiğini aktardı.

Açıklamasında basından soru kabul etmeyen Biden, gelecek zamanlarda Demir Kubbe'yi yenileyeceğine dair Netanyahu'ya güvence verdiğini de sözlerine ekledi.

Sisi'den Biden'a teşekkür

Sisi ise ateşkesin başlamasının hemen ardından Twitter'da yaptığı paylaşımda, Mısır'ın ateşkes girişimlerinin başarılı olmasındaki rolü için Biden'a teşekkür etti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel de, ateşkes kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Michel, "Vatandaşlar için barış ve güvenlik fırsatları değerlendirilmelidir" dedi.

Gazze'de kutlama

Gazzeliler sürecin başlamasıyla beraber ateşkesi sokaklarda kutladı.

Fransız haber ajansı AFP'nin Gazze'deki muhabiri, kutlamalar sırasında insanların havaya ateş açtığını söyledi.

En az 244 kişi hayatını kaybetti

İsrail ve Filistinliler arasındaki gerilim Doğu Kudüs'te Filistinlerin evlerinden çıkarılmasıyla başlamış, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas'ın roket saldırılarıyla büyümüştü.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise gerilimin başlamasından bu yana ölü sayısının 65'i çocuk olmak üzere 232'ye yükseldiğini bildirdi. İsrailli yetkililer de İsrail'deki ölü sayısının en az 12 olduğunu belirtti.

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarda 150'den fazla militanı öldürdüğünü duyurdu.

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