-İsrail ile Güney Kore arasında eğitim uçağı krizi TEL AVİV (A.A) - 06.10.2011 - İsrail Hava Kuvvetleri'ne alınacak yeni eğitim uçaklarının İsrail ile Güney Kore arasında diplomatik gerilime neden olduğu bildirildi. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in rakip İtalya'nın ürettiği eğitim uçağını alma kararına vardığı kuşkusuyla, Koreliler İsrail savunma sistemlerinin alımı ile ilgili tüm anlaşmaları iptal etme tehdidinde bulunuyor. Güney Korelilerin son yıllarda bu tür savunma sistemlerinden yılda yaklaşık 280 milyon dolarlık alım yaptıkları belirtiliyor. İsrail Hava Kuvvetleri'nin yeni eğitim uçağıyla ilgili kararın bu yılın sonlarına doğru veya 2012 yılının başlarında verileceği belirtilen haberde, konuyla ilgili anlaşmanın 20'den fazla uçağı kapsayıp, birkaç yıl içine yayılan 1 milyar dolarlık bir değere sahip olduğu kaydedildi. Hava Kuvvetleri'nin biri İtalyan M346, diğeri Güney Kore'nin T-50 jeti olmak üzere iki uçak üzerinde durduğu ve bu uçakların deneme uçuşlarının da bu yılın başlarında yapıldığı belirtiliyor. Haaretz, her iki uçaktan hangisinin alınacağı ile ilgili nihai karara varılmasında, İsrail'in bu ülkelerle ilişkilerinin de önemli rol oynayacağını ifade etti. Bu ihalede, İtalyanların en büyük avantajı olarak İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin "İsrail'in sadık bir destekçisi" olmasının yanı sıra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın ilişkileri gösterildi. Haberde, "İsrail'in dış dünyada giderek artan izolasyonu nedeniyle, hükümet İtalya ile yakın ilişkilerin muhafaza edilmesine büyük önem veriyor" denildi. Habere göre, Güney Korelileri endişelendiren de asıl bu nokta ve Güney Kore, yeni uçak için rekabette, İsrail'in kararını İtalyanlardan yana vermiş olduğunu düşünüyor. Konunun, bu hafta içinde İsrail'deki Güney Kore Büyükelçisi ile Savunma Bakanlığı Müsteşarı Udi Şani arasında oldukça gergin bir havada görüşüldüğü, önümüzdeki hafta Kore'nin savunma tedarik başkanının yine konuyla ilgili görüşmek üzere İsrail'de olacağı bildirildi. Haberde, Güney Korelilerin İsrail savunma kuruluşları ile yapılan tüm anlaşmaları iptal etmekle tehdit ettiği de vurgulandı. Geçen yıllarda bu ülkenin İsrail'in Elta sistemi tarafından üretilen "Green Pine" radar sistemiyle savaş uçakları için bir diğer radar sistemi de dahil olmak üzere savunma alımlarını artırdığı; Rafael Gelişmiş Savunma sistemleri tarafından üretilen "David's Sling-Davud'un Sapanı" gibi, halihazırda geliştirilmesi çalışmaları sürdürülen füze sistemleri ile de ilgilendiği kaydedildi. İsrail Savunma Bakanlığı yetkilileri ise eğitim uçaklarıyla ilgili henüz bir karar alınmadığını belirterek, bakanlığın Hava Kuvvetleri için en iyi savaş eğitim uçağını seçme doğrultusunda her iki adayı da incelediğini dile getirdi.