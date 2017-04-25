İsrail ile Almanya arasında iptal krizi

Almanya Dışileri Bakanı Sigmar Gabriel'in İsrail ziyareti siyasi bir krize dönüşmenin eşiğinde. İsrail Başbakanı Netanyahu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i Salı günü öğleden sonra planlanan görüşmeyi iptal etmekle tehdit etti. Adının gizli kalmasını isteyen İsrail hükümetinin bir temsilcisi, basında bu yönde çıkan haberleri doğruladı ve Netanyahu’nun Gabriel'i Organisation Breaking the Silence adlı örgütle bir araya gelmesi halinde planlanan ikili görüşmeyi iptal etmekle tehdit ettiğini söyledi. Organisation Breaking the Silence, İsrail hükümetinin yerleşim birimleri politikasını eleştirmekle tanınan bir sivil toplum örgütü.

Daha öncesinde medyada çıkan haberlerde de İsrail Başbakanı’nın Gabriel’den kiminle görüşmek istediği konusunda tercih yapmasını talep ettiği bildirilmişti. Netanyahu'nun ofisinden ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Gabriel: Son derece talihsiz olur

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Alman kamu kurumu ZDF’e konuya ilişkin yaptığı açıklamada bugün öğleden sonra için planlanan görüşmenin gerçekleşmesini umduğunu söyledi. Netanyahu’nun görüşmeyi iptal etmesinin "son derece talihsiz" olabileceğini kaydeden Gabriel, "Yurtdışı ziyaretlerimizde sivil toplumun temsilcileri ile görüşmek istememiz son derece normaldir. Aynı biçimde bizim de Netanyahu Almanya’da hükümet karşıtları ile görüşmek istiyor diye onunla planlanan bir görüşmeyi iptal etmemiz düşünülemez" diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı "Bunu bir dramaya çevirmek istemem ama eğer iptal ederse bu kayda değer bir olay olur" şeklinde konuştu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in bugün İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin ve Ramallah’ta Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile de biraraya gelmesi bekleniyor.

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dpa/afp, BD/BK