İsrail: İki Filistinli'nin ölümünden sorumlu değiliz

İsrail, Filistin medyasında yer alan, motorsikletli iki Filistinli gencin İsrail Ordusu'ndan insansız hava araçları ile düzenlenen saldırıda öldürüldüğü yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. İsrail Ordusu'nun açıklamasında, "Gazze Şeridi'nin kuzeyine hava operasyonu düzenlenmemiştir" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ölen iki Filistinli'nin İslami Cihat üyesi olduğunu açıkladı.

Görgü tanıkları saldırıya ilişkin çelişkili ifade veriyor. Kimileri iki kişinin öldüğü patlamaya İsrail'in hava saldırısının sebebiyet verdiğini söylerken, bazıları ise militan Filistinliler'in İsrail'e roket atmak istediklerini, ancak roketin zamanından önce fırladığını ve iki ayrı patlamanın meydana geldiğini belirtiyor.

Dört Filistinli öldü, yüzlercesi yaralandı

ABD Başkanı Donald Turmp'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından bu yana Filistinliler ile İsrailler arasındaki gerginlik tırmanıyor. Trump'ın geçen hafta yaptığı Kudüs açıklamasından bu yana dört Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerden ikisinin Gazze'den İsrail'e fırlatılan bir rokete İsrailliler'in misillemede bulunması sonucu öldüğü bildirildi. Protesto ve operasyonlarda yüzlerce Filistinli ise yaralandı.

İsrail askeri kaynakları pazartesiyi salıya bağlayan gece Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketin İsrail'in kıyı kenti Aşkelon'u hedeflediği ve füzenin Demir Kubbe (Iron Dome) füze savunma sistemi tarafından bertaraf edildiğini bildirdi. İsrail askeri yetkilileri roket saldırısına misilleme olarak İsrail tankları ve hava kuvvetlerinin Hamas'ın askeri mevzilerini hedef aldığını doğruladı.

Bölgede yine çatışmalar yaşandı

İsrail kaynakları bugün de Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinli'nin bıçakla saldırıda bulunduğunu, olayda yaralanan olmadığını ancak saldırganın İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olarak ağır yaralandığını açıkladı. Tulkarim çevresindeki protesto gösterileri sırasında ise Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar meydana geldiği bildirildi. Filistin Kızılay'ı çatışmalarda beş Filistinli'nin hafif yaralandığını açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı beş Filistinli'nin de Gazze Şeridi'nin yakınında İsrail askerleri ile çıkan çatışmalarda yaralandığını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Konferansı İstanbul'da başlıyor

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas Kudüs krizinde uluslararası destek arıyor. Abbas hafta başında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ile Kahire'de buluşmuştu. Türkiye'ye giden Abbas İstanbul'da yarın yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem başkanlığını yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kudüs krizi nedeni ile teşkilatı olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

afp/dpa, ÇA/HT

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