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Dünya
Deutsche Welle

İsrail için BM'de bir ilk

İsrail'in BM hukuk komisyonu başkanlığına seçilmesi, insan haklarını ihlal eden bir devletin ödüllendirilmesi anlamına geldiği gerekçesiyle Arap devletleri tarafından eleştirildi.

14 Haziran 2016 12:03


İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının kuruluşundan bu yana ilk kez bir genel kurul komisyonunun başkanlığını devraldı. İsrail'in BM'deki daimi temsilcisi büyükelçi Danny Danon Arap ve diğer Müslüman ülkelerin protestolarına rağmen 193 üye ülkeden 109'unun oylarıyla hukuk komisyonu başkanlığına seçildi.

İsrail'in adaylığı ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklenmekteydi. Filistin'in BM nezdinde büyükelçisi Riyad Mansour hukuk komisyonu başkanlığının İsrail'e verilmesine tepki göstererek, “Başkanlık insan hakları ihlalcisine değil, makul ve ehil bir adaya verilmeliydi”, dedi.

Genel Kurulu'ndaki Arap ülkelerini temsil eden Yemen'in BM büyükelçisi Khaled Alyemany üye devletlere seçimi protesto etmeleri çağrısında bulundu. Alyemany, ‘sürekli olarak devletler hukukunu ve insan haklarını ihlal eden İsrail'in hukuki konularda karar vermesinin kabul edilemeyeceğini', söyledi.

Danon ise ülkesinin hukuk komisyonunun zirvesini temsil etmesinden gurur duyduğunu ve ‘bazı Arap devletlerinin seçimi engellemeye çalışmasının üzücü olduğunu', belirtti. Genel kurulda oylamaya sunulacak karar tasarıları BM'nin uzmanlık komisyonları tarafından hazırlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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