-İsrail için "başka plan" mesajı ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''(Türkiye-İsrail) iki ülke arasındaki askeri anlaşmaları, özellikle savunma sanayine yönelik ticari ilişkileri tümüyle askıya almış bulunuyoruz diğer planlar devreye girecek'' dedi. Erdoğan ve Zapatero, 3. Türkiye-İspanya Zirvesi'nden sonra ortak basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasında Türkiye ile İspanya arasında her alanda giderek gelişen, yoğunluk ve derinlik kazanan ilişkilere değinen Başbakan Erdoğan, gerek kendisi, gerekse İspanya Başbakanı Zapatero'nun döneminde geliştirilen ilişkilerin gerçekten uluslararası ekonomik krizlere rağmen çok farklı bir seviyeye ulaştığını kaydetti. Erdoğan, ''Özellikle AB süreci içerisinde her zaman yanımızda desteğini gördüğümüz değerli dostuma burada teşekkür etmeyi de kendim için bir görev telakki ediyorum'' dedi. Erdoğan Türkiye-İspanya Zirvesi'nin üçüncüsünü tamamladıklarını anımsatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişinin uzun bir tarihi kapsadığını belirtti. Zirve toplantılarının ikili ilişkilere farklı bir derinlik, zenginlik kazandırdığına işaret eden Başbakan Erdoğan, ''Bu sayede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini her yıl düzenli olarak gözden geçiriyor, ileriye yönelik ortak çabalarımızın belirlenmesine imkan sağlıyoruz. Bilindiği gibi başbakanlar düzeyinde, bakanların katılımıyla gerçekleştirilen zirve formatındaki toplantıları çok yakın ve özel ilişkilerimizin bulunduğu ülkelerle bugüne kadar düzenledik, düzenliyoruz. Bu zirveyi de yeni Hükümetimizin kuruluşunun hemen ertesinde şu anda gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu durum iki ülke arasındaki ilişkilere verdiğimiz kıymetin de önemli bir göstergesini teşkil ediyor. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki Türkiye-İspanya ilişkileri ekonomi, güvenlik, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere her alanda gelişiyor'' diye konuştu. İki ülke arasında çok zengin bir bir potansiyel olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: ''Göreve geldiğimizde ekonomik ilişkilerimizin, 2003 yılını kastediyorum, 3.7 milyar dolar gibi bir seviyede iken, bugün bütün sıkıntılara rağmen bu yıl sonu itibariyle öyle zannediyorum ki 10 milyar doları aşacağız. Daha fazlası olabilir ama azı olmaz. Gelişmeler onu gösteriyor. Ve İspanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine bu alandaki işbirliğimizin güçlendirilmesine büyük önem addederken, bildiğiniz gibi Ankara-Eskişehir Hızlı Tren hattı, TÜPRAŞ İzmit rafinerisinin dönüşümü, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli örnekleridir. Bu arada yine Ankara-Konya arasındaki raylı sistemin de özellikle yazılım noktasındaki işini yine İspanyol dostlarımız almış ve orayı da hizmete sunmuş bulunuyoruz. İspanyol bankacılık grubu yine burada önemli bir adım attı. Türkiye'de Garanti Bankasının önemli bir hissesini satın almak suretiyle o da Türkiye'nin finans sektörüne girmiş bulundu. İspanyol şirketlerinin ülkemizdeki yatırımlarına şöyle bir bakacak olursak, ikili ticaret hacmimiz 2010 yılında yaklaşık 8.5 milyar dolara ulaştı. Yatırımlarına baktığımız zaman 8 milyar dolar gibi bir yatırıma ulaştıklarını görüyoruz. Öyle zannediyorum ki bu süreç hızlı bir şekilde devam ederken, bundan böyle atılacak adımlar da özellikle karşılıklı gidiş gelişlere baktığımızda, son 9 yıl içerisinde büyük bir atılımın olduğunu görüyoruz. Dünyanın en itibarlı havayolları arasına giren THY, özellikle İspanya seferleri itibariyle 2011 yılında 4 güzergah olmak üzere, şu anda haftada 36'ya çıkmış bulunuyor. Tabi bu çok çok önemli bir performansı sergiliyor. Bu gerek turist noktasında gerek işadamlarımızın gidiş gelişleri noktasında önemli bir adım. Şu anda da uçuşların Sevilla ve Bilbao'ya başlatılması için hazırlıklar sürüyor. Buralara da inşallah başlayacağız.'' -''İki vizyoner ülke konumundayız''- İspanya'nın Türkiye'nin AB sürecine desteğine de değinen Erdoğan, şunları söyledi: ''İspanya'nın AB üyelik sürecimize verdiği destekten bahsetmiştim. 2010 yılının ilk yarısındaki dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin katılım sürecinde ilerleme sağlanması için samimi bir çaba sergilediğini o dönemde yaşadık. Bu tutumu da tabii takdirle karşılıyoruz. Özellikle Türkiye şu anda ekonomik alandaki temkinli gidişi, büyüme oranındaki sağladığı başarı, gerek mali disiplin ve bu mali disiplinin yanında bölgedeki örnek duruşu dünyada takdirle izleniyor. Ve bu süreç adeta ekonomik yatırımlar noktasında Türkiye'yi gerçekten girilecek, sığınılacak bir liman, bir ülke olarak görüyor. Bununda ötesinde bizler özellikle enerji alanında İspanya ile çok daha farklı adımları yenilenebilir enerji noktasında atmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde ulaşımda özellikle de raylı sistemde kara ulaşımında, deniz ulaşımında müşterek adımlar atmayı hedefliyoruz. Ve bunları başarabilecek iki vizyoner ülke konumundayız İspanya ve Türkiye olarak... İkili ticaret hacmi noktasında Türkiye İspanya için özellikle Asya'ya, körfez ülkelerine açılım sağlayan ülke. Aynı şekilde İspanya da Türkiye için Latin Amerika ülkelerine açılım sağlayabilen bir ülke konumunda. Bu bakımdan atılan veya atılacak adımlar bizler için önem sağlıyor.'' -Türkiye-İsrail ilişkileri- Başbakan Erdoğan, Zapatero ile yaptığı görüşmede Türkiye-İsrail ilişkilerinde yaşanan sorunların gündeme gelip gelmediğine yönelik soruyu yanıtlarken şunları söyledi: ''Türkiye-İsrail ilişkileriyle ilgili tabii bana soru sordular. Ve kendilerine bizim de tabii sürecin detayını anlattık ama burada girmemize gerek yok. Ancak konuyla ilgili biz, biliyorsunuz İsrail'in uzlaşmaz tavırları karşısında uluslararası sularda 9 vatandaşımızı şehit etmelerinden sonra, uzun bir süreç tabii çalıştı... Cenevre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve dünya genelindeki gelişmeler... En sonunda biz, Birleşmiş Milletler'deki panelin bir süreci vardı ve bunu da bekledik. Yeni bazı gelişmeler oldu, bu gelişmelerden sonra yine İsrail'in siyasi manevraları karşısında atmamız gereken adım ortaya çıktı. İlk adımı attık. Bu tabii ki nihai adım değil. Bu adımı geçenlerde Dışişleri Bakanım da açıkladı. Bunların bir tanesi biliyorsunuz diplomatik ilişkileri 2. katip seviyesine indirme adımıdır. Biz ikinci katip seviyesine indiriyoruz. İsrail'in buradaki bütün diplomasi mensuplarını da aynı şekilde 2. katip seviyesine indirilmesi noktasındaki uyarımızı yapmış bulunuyoruz ve yarın onlar için son gün. İkinci adım iki ülke arasındaki askeri anlaşmaları, özellikle savunma sanayine yönelik ticari ilişkileri tümüyle askıya almış bulunuyoruz. Bu ikinci adımımızdır. Üçüncü bir adım var; Türkiye uluslararası kara sularında ki, bu Doğu Akdeniz'dir, Akdeniz'dir, burada serbest dolaşım hakkını korumak için gerekli önlemleri alacaktır, bu adımları da atacaktır. Dördüncü bir adım; o da mağdur ailelere, gerek şehitlerimiz, gerek gazilerimizle alakalı olarak uluslararası platformda hukuki destek vereceğiz. Bu süreç devam edecek. Bir diğer adım da; bu da Gazze ablukasını tanımayan Türkiye ki bunu tanımıyoruz, ablukanın Lahey Uluslararası Adalet Divanı'nda incelenmesini de sağlayacak adımları yine aynı şekilde atacağız. Bunlar da bizim bu süreç içerisinde geliştirdiğimiz birinci hamlemiz olacaktır. Bundan sonra tabii ki diğer planlar devreye girecektir.'' -Bağış'tan Zapatero'ya kravat jesti- Bu arada İspanya Başbakanı Zapatero ile Başbakan Erdoğan'ın başkanlık ettikleri zirvede yer alan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Zapatero'ya bir jestte bulundu. Bağış'ın Zapatero'ya ''İspanya'nın ''AB Dönem Başkanlığı kravatını'' taktığı görüldü.