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Dünya
Deutsche Welle

İsrail hükümetinden idam cezası adımı

İsrail'de koalisyon hükümetini oluşturan 6 siyasi parti "teröristler" için idam cezasının geri getirilmesi konusunda anlaştı.

18 Aralık 2017 18:31

İsrail'de koalisyon ortaklarının parlamentoya "teröristler" için idam cezası getiren bir yasa teklifi sunmak konusunda anlaştıkları bildirildi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın aşırı sağcı Evimiz İsrail Partisi'nden yapılan açıklamada, planlanan tasarıda "teröristler"le kimlerin kast edildiği konusunda net ifadelere yer verilmedi. Ancak tasarının radikal Filistinli militanları hedef aldığı tahmin ediliyor.

Pazar günü yapılan açıklamada "Bugün teröristler için ölüm cezası tasarısı sonunda koalisyon liderlerinin forumu tarafından onaylandı" ifadeleri kullanılarak "Mevzuat çok basit ve çok net olmalıdır. Masum sivilleri öldürmek için gelen bir terörist ölüm cezasına çarptırılacaktır" denildi.

Teklifin ne zaman meclise geleceği belirtilmedi, ancak teklifin Yüksek Mahkemeye takılabileceği değerlendiriliyor.

İsrail, en son 2011 yılında Gazze Şeridi'nde beş yıl esir tutulan asker Gilad Şalit karşılığında binden fazla Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı.

Haaretz gazetesine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askeri kanunları ölüm cezasına izin veriyor ancak nadiren bu yönde bir karar çıkıyor ve bu kararlar pek uygulanmıyor.

İsrail sınırları içinde ise kanunlar insanlığa karşı işlenen suçlar ve vatan hainliği için ölüm cezasını öngörüyor. Bu kanun uyarınca İsrail'de son olarak ölüm cezasına 1961'de Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann mahkum edilmiş ve bir yıl sonra asılmıştı.

AFP/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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