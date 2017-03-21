İsrail: Hizbullah komutanı geçen yıl askerlerince öldürüldü

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, istihbarat servislerinin, Hizbullah komutanı Mustafa Emin Bedreddin'in geçen yıl kendi askerlerince öldürüldüğü sonucuna vardığını söyledi. Arap medyasında da bu yönde haberler çıkmıştı.

Mustafa Emin Bedreddin, geçen yıl Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında düzenlenen bir bombalı saldırıda öldürülmüştü.

Hizbullah saldırıdan cihatçı muhalifleri sorumlu tutmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot ise Arap medyasında çıkan haberler ile ilgili olarak "Elimizdeki istihbaratla örtüşüyor. Yaşananlar, Hizbullah içindeki krizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor" dedi.

Mustafa Emin Bedreddin'in 2011'den bu yana Hizbullah'ın Suriye'deki operasyonlarını yönettiğine inanılıyordu.

El Arabiya televizyonu yaklaşık iki hafta önce İran Devrim Muhafızları'nın ülke dışındaki operasyonlarının başındaki General Kasım Süleymani'nin, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a Bedreddin'i görevden alması için baskı yaptığını iddia etmişti.

Amerikan Associated Press haber ajansı ise İsrail istihbaratının, Bedreddin'in Suriye'deki İranlı komutanlarla görüş ayrılığı yaşadığına inandığını bildirdi.

Mustafa Emin Bedreddin, 2008'de Şam'da İsrail istihbaratı Mossad ve CIA'in ortak operasyonu olduğu belirtilen bir bombalı bir suikastla öldürülen Hizbullah'ın askeri kanadı komutanı İmad Mugniye'nin kuzeni ve kayınbiraderiydi.

Bedreddin ayrıca, Eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri'nin Şubat 2005'te öldürülmesiyle ilgili olarak Lahey Mahkemesi'ndeki savcılar tarafından resmen suçlanmıştı.