İsrail, ''Hiç doğmaması gerektiğini'' söyleyen adama 23 milyonluk tazminat ödeyecek

İsrail devleti ve sağlık hizmeti kuruluşu Clalit (HMO), 27 yaşındaki beyin felçli adama, annesi doğum yaptığı sırada doktorlar ihmalkâr davrandığı gerekçesiyle 9,2 milyon İsrail şekeli (yaklaşık 23 milyon TL) tazminat ödeyecek.



Dava, beyin felci geçiren adamın annesinin 2011’deki vefatından sonra, kendisine şizofreni tanısı konan kardeşi ve yasal vasisi tarafından açıldı. Adamın babasıysa 2017'de hayatını kaybetmişti.



Davaya göre, Clalit HMO, kadının 1993’teki rutin hamilelik testlerinde doğum kusurlarını tespit edemedi.





Şizofren kadına kürtaj seçeceği sunulmadı

Kadının şizofreni tanısı bulunmasına rağmen doktorlar anneye kürtaj seçeneğini de sunmadı.

Kadın 29. haftasında fetüsü aldırmak için hastaneye başvurduğunda, hastane yetkilileri kendisine üç gün sonra gelmesini söyledi. Kadın ertesi gün doğum sancısı yaşamaya başladı. Davada, doktorların görevlerini kötüye kullandığı savunuldu.

Davada HMO, fetüsün gelişimini gerekli şekilde takip etmeme, genetik test uygulamama ve anneyi alternatif tıbbi seçenekler konusunda bilgilendirmemekle suçlandı.

Lod Yerel Mahkemesi, davayı haklı gördü Ayrıca, tıp merkezinin ve HMO’nun adama tazminat ödemesi ve tüm yasal harcamalarını karşılaması gerektiği kararını verdi.







İsrail’de sakat doğma riski ebeveyne bildirilmediyse dava açabiliyor





Independent Türkçe'nin haberine göre, İsrail’de sakat doğma riski ebeveynlerine bildirilmemiş olan ve doğumuna izin verilen engelli kişiler, sonradan şahsi ya da yasal vasisi aracılığıyla doktor ve hastaneye dava açabiliyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, "wrongful life" olarak adlandırılan bu davaları, benzer durumda ebeveynlerin doktor ve hastanelere açtığı "wrongful birth" davalarından 2012’de ayırdı.