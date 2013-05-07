İsrail, Mavi Marmara'da ölenler için aile başına 100 bin dolar önerdi!

Ceyda Karan

İsrail’in Mavi Marmara özrünün ardından Türkiye ile tazminat pazarlığı hız kazandı. İsrail heyetinin geçen haftaki Türkiye ziyaretinin ardından dün beklendiği gibi Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu başkanlığındaki Türk heyeti İsrail’de temaslarda bulundu. Türk heyeti İsrail eski ulusal güvenlik danışmanı Yaakov Amidror ile eski Dışişleri Genel Direktörü Yosef Ciçenhanover’ın yer aldığı heyetle görüştü. Görüşmelerin iyi geçtiği ve bugün devam edeceği de açıklandı. Hal böyleyken İsrail medyası tazminat miktarlarına yer veriyor. Times of Israel gazetesi, Türkiye’deki görüşmelerde kurbanların yaşları, aile durumları gibi konuların tartışıldığını ve Kudüs’teki görüşmelerde İsrail tarafının her aileye 100 bin dolar ödemeyi önerdiğini iddia etti. Aileler kişi başına 1 milyon dolar talep ediyordu. İsrail’in sadece Mavi Marmara operasyonunda ölen 9 kişinin ailelerine değil yaralanan 70 kişiye de tazminat ödemeye kabul ettiği sızan bilgiler arasında.

Olası bir tazminat anlaşmasıyla Mavi Marmara kurbanlarının yakınlarının Türk mahkemelerinde açtıkları davaları nasıl etkileyeceği tartışma konusu. Aileler davaları düşürmek istemezken, İsrail basını İsrail yönetiminin anlaşmanın meclisten geçirilmesi şartı koştuğunu yazıyor. Haaretz gazetesi, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayanarak, Türk meclisinde ilgili yasa geçtiğinde Türk vatandaşlarının operasyonda yer almış İsrail askerleri ve yetkililerine dava açmalarının otomatik olarak engelleneceğini söyledi. Türkiye’de eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi, askeri istihbarat şefi Amos Yadlin ve diğer üst düzey subaylara davalar açılmış durumda.

İsrail ile Türkiye arasında donmuş durumdaki siyasi ilişkilerde normalleşme için düğmeye, Amerikan Başkanı Barack Obama’nın geçen ayki İsrail ziyareti sırasında basılmıştı. Obama’nın araya girmesiyle İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a telefon açmış ve Mavi Marmara nedeniyle özür dilemişti. Hedef tazminat anlaşmasının sağlanmasının ardından diplomatların karşılıklı olarak geri dönmeleri.

Bu Mayıs 2010’dan sonra İsrail’i ziyaret eden ilk üst düzey Türk heyeti. İsrailli kaynaklar, Türk tarafının tazminat anlaşmasının Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta başlayacak Amerika ziyaretinden önce çözümlenmesini istediğini aktarıyor.