İsrail Havayolları El Al, 13 yıl sonra İstanbul'a indi; İsrail Büyükelçiliği 'rekor seviyede ticarete katkı sağlayacak' dedi

Tarifeli Türkiye uçuşlarını ticari sebeplerden ötürü 2007 yılında durdurma kararı alan İsrail havayolları El Al, bu sabah İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugünden sonra, THY'nin yanı sıra ELAL da TelAviv-İstanbul arasında karşılıklı uçuşlar gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ticaretin yeni rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Tel Aviv-İstanbul arasında düzenli kargo uçuş seferi yapmak için başvuruda bulunan El Al, Türk havacılık otoritelerinin onayı geldikten sonra bu sabahın erken saatlerinde 13 yıl aradan sonra saat 07.50'de İstanbul'a iniş yaptı.

Şalom gazetesinden Elda Sasun'un haberine göre, El Al kargo departmanı Müdürü Ronen Shapira, dün gerçekleşen telefon görüşmesinde, uçuşların sadece kargo, yük taşıma amacı ile yenilendiği bilgisini verdi.

Uçak, 23 ton tıbbi malzemeyi, İstanbul 'dan Tel Aviv üzerinden New York'a, Amerikalılara taşımak üzere yola çıktı.

Yaklaşık bir hafta önce, Port2Port web sitesi, El Al'ın 24 Mayıs'ta faaliyete geçecek olan,Türkiye'ye düzenli bir kargo hattı kurmayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Büyükelçiliği: İki ülke arasındaki ticaretin rekor seviyelerine ulaşmasına katkı sağlayacak

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı, El Al'ın Atatürk Havalimanı'na inişini, "10 yıl aradan sonra ilk kez bir @EL_AL_AIRLINES kargo uçağı bu sabah İstanbul'a iniş yaptı. Bugünden sonra, #THY'nin yanı sıra ELAL da #TelAviv-#İstanbul arasında karşılıklı uçuşlar gerçekleştirerek iki ülke arasındaki ticaretin yeni rekor seviyelere ulaşmasına katkı sağlayacak." diye duyurdu.