İsrail, hasta ve engelli Filistinlileri casus mu yapıyor?

İsrail güvenlik servisi Şin Bet, Filistinlileri casus olarak kullanmak için yöntemlerini değiştirdi. Eskiden Filistinlileri "çıplak fotoğrafları" ile casusluğa zorlayan Şin Bet, şimdi hasta ve engellileri kullanıyor.

İsrail Güvenlik Servisi Şin Bet'in, Filistinlileri casus olarak kullanabilmek ve bu sayede Filistin direnişi hakkında bilgi toplayabilmek için yeni yöntemler geliştirdiği iddia edildi.

Gazze'deki Hamas yönetimi İç Güvenlik Servisi subayı Yarbay Muhammed Lafi, İsrail'in iç güvenlik istihbarat teşkilatı Şin Bet'in, tutuklu ve hayatını kaybeden Filistinlilerin ailelerini casus olarak kullanabilmek için ''araştırma merkezleri'' veya ''hayır kurumları'' gibi adlarla faaliyette bulunduğunu söyledi.

Filistinlileri casus olarak kullanmak için Şin Bet'in her türlü yola başvurduğunu öne süren Lafi, bazı Filistinlilerin kullanılan casusluk yöntemlerini açığa vurmasının İsrail'i başka yöntemler bulmaya zorladığını belirtti.

'Facebook ve twıtter kullanıyor'

Hamaslı yetkili Lafi, ''Şin Bet, bütün Filistinlileri casusluk tuzağına düşürmek için her türlü yolu deniyor. Önceden şebeke sistemiyle çalışıyordu. Şimdi ise Facebook ve Twitter gibi sosyal iletişim ağları üzerinde yoğunlaşmaya başladı'' dedi.

İsrail'in 2005 yılından önce Gazze'yi işgal ettiği dönemde, Filistinlileri casus olarak kullanabilmek için uygunsuz halde çekilmiş fotoğraflarıyla şantaj yaptığını iddia eden Lafi, ''İsrail, artık bu yöntemi pek fazla kullanmıyor. Şimdilerde hasta ve engellileri, casusluk yapmamaları durumunda, tedavi olmak için yurt dışına çıkmalarına izin vermemekle tehdit ediyor'' diye konuştu.

Hamaslı yetkili Lafi, Şin Bet subaylarının Filistinli casuslarla bağlantı kurarken internet ve cep telefonlarını kullandığını dile getirdi.

'Casusların listesi elimizde'

Gazze'deki casusların sayısının giderek azaldığını kaydeden Lafi, Hamas hükümetine bağlı Güvenlik Servisi'nin elinde casusların isimlerinin bulunduğunu ve 11 Nisan'a kadar teslim olmamaları durumunda tutuklanmaları için gerekli hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

'Tövbe kapısı'

Gazze'deki Hamas yönetimi İçişleri Bakanlığı, İsrail istihbaratı için casusluk yapanlara 11 Nisan'a kadar sürecek ''tövbe kapısı'' açmıştı.