İsrail Hamas üyesi mahkumlara Dünya Kupası'nı yasakladı

İsrail Güvenlik Bakanı Gilad Erdan, Hamas üyesi olmakla suçlanan Filistinli mahkumlara televizyonda Dünya Kupası karşılaşmalarını izleme izni vermeyeceklerini açıkladı.

Hapishanelerden sorumlu yetkililerle görüştükten sonra açıklamalar yapan Erdan, "Askerlerimizin naaşları ve sivillerimiz Gazze'de rehinken, Hamaslı teröristlere Dünya Kupası'nı izleme izni vermeye niyetim yok" dedi.

İsrailli askerler Hadar Goldin ve Oron Shaul'un cesetleri Gazze'de Hamas'ın elinde bulunuyor. Sınırı geçen Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed adlı İsrailli sivillerin de Gazze'de rehin olduğu tahmin ediliyor.

Erdan, "Kendini uluslar ailesinden tecrit edip cinayet ve terör kültürüne sarılan bir kişi dünyanın farklı halklarını bir araya getiren uluslararası spor müsabakalarının keyfini süremez" dedi.

İsrailli yetkililer, bu kararın İsrailli askerlerin cesetlerini teslim etmesi için Hamas üzerinde baskı oluşturacağını belirtiyor.

İsrail'de 1997'den beri yürürlükte olan mevzuata göre Filistinli mahkumlar hapishanelerde televizyon izleyebiliyor. Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası karşılaşmaları 14 Haziran'da başlayacak. Bu tarihe kadar mahkumların televizyon izlemesine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması planlanıyor.

İsrail hapishanelerinde 6500 Filistinli mahkumun olduğu tahmin ediliyor.