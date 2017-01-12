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BBC Türkçe

İsrail: Hamas askerlerimizi 'aşk tuzağına' düşürmeye çalıştı

İsrail ordusu, Hamas militanlarının sosyal medyada kadın gibi görünerek, İsrailli askerlerin telefonları aracılığıyla gizli bilgiler edinmeye çalıştıklarını açıkladı. Hamas olayla suçlamalarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

12 Ocak 2017 23:49

İsrail ordusu, Hamas militanlarının sosyal medyada kadın gibi görünerek, İsrail askerlerin telefonlarını hacklemeye ve böylece gizli bilgiler edinmeye çalıştıklarını açıkladı.

İsrailli bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistinli örgütün üyelerinin askeri internette bulduğunu, sonra da sahte kimliklerle arkadaşlık kurduğunu söyledi.

Onlarca asker cep telefonlarına bir uygulama indirmeye ikna edildi. Uygulamayla askerlerin telefonlarındaki kamera ve mikrofonlara erişim sağlandı.

Sahte kimlikle askerlere ulaşanların İbranice sokak dilini kullanabildikleri de belirtiliyor.

Ancak söz konusu yetkili, Hamas'ın önemli bir bilgi ele geçiremediğini söyledi.

Yetkili, tuzağa düşen askerlerin çoğunun düşük rütbeli olduğunu ve Hamas'ın yönetimindeki Gazze Şeridi'nde İsrail'in askeri manevraları, gücü ve mühimmatıyla ilgili bilgi toplamaya çalıştığını açıkladı.

İsmi açıklanmayan yetkili, uygulamada kullanılan fotoğrafların sosyal medya üzerinden fotoğrafları ve kimlik bilgileri çalınan gerçek kadınlara ait olduğunu söyledi.

Gazetecilerle yapılan sunumda, uygulamada kullanılan bazı fotoğraflar ve flört mesajlaşlarına örnekler de var.

Mesajlaşma örneklerinden birinde sahte hesap kullanan kişi "Bir saniye, sana fotoğrafımı yollayacağım canım" diyor.

Asker, sarışın bir kadının fotoğrafı açmadan önce "Tamam, ha ha" diye yanıt veriyor.

Daha sonra sahte hesap kullanıcısı, her ikisinin de video üzerinden sohbet yapmalarını sağlayacak bir uygulama indirmelerini öneriyor. Ama gerçekte bu uygulama askerin akıllı telefonuna erişim sağlıyor.

İsrail ordusunun enformasyon birimi, askerlerin şüpheli kadınlardan bir uygulama indirmelerine yönelik talep aldıklarını, ardından bu kadınların sessizliğe büründüğünü bildirmelerinin üzerine olayı açığa çıkardıklarını duyurdu.

Reuters ajansının haberine göre Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

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