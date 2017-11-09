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Dünya

İsrail görüşmesi nedeniyle istifa eden İngiliz Bakan'ın yerine yenisi atandı

Celal Sönmez / Londra, 9 Kasım (DHA) - İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel'in, İsrail hükümetinden bazı yetkililer ile, İngiliz hükümetinin bilgisi olmadan yaptığı görüşmelerin ortaya çıkması üzerine istifa etmesinin ardından, bu göreve Pen

09 Kasım 2017 23:48

Celal Sönmez / Londra, 9 Kasım (DHA) - İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel\'in, İsrail hükümetinden bazı yetkililer ile, İngiliz hükümetinin bilgisi olmadan yaptığı görüşmelerin ortaya çıkması üzerine istifa etmesinin ardından, bu göreve Penny Mordaunt getirildi.
İngiltere basınında çıkan haberlerde, istifa eden Patel gibi iktidardaki Muhafazakâr Parti üyesi olan Mordaunt\'ın da Brexit\'in savunucuları arasında olduğu belirtiliyor.
Daha önce çalışma ve emeklilik işlerine bakan devlet bakanlığı da yapan Mordaunt, atamanın ardından, Dawning Street 10 numaradaki Başbakanlık Ofisi\'ne gitti.
İngiltere dışındaki bir diplomatik gezisi sırasında Başbakan Theresa May\'in geri çağırması üzerine döndüğü Londra\'da May ile görüşmesinin ardından, bugün erken saatlerde Patel\'in istifa ettiği açıklandı.
Patel, istifa mektubunda, Başbakan May\'e hitaben \"Görüşmelerimi en iyi niyetlerle yapmış da olsam, savunduğum şeffaflık ve açıklık standartlarının altına düştüğü için sizden ve hükümetten özür dilerim ve istifamı sunarım\" dedi.
Başbakanlık açıklamasına göre May de yine bir mektupla verdiği yanıtta, \"İstifa etmeniz ve savunduğunuz yüksek şeffaflık ve açıklık standartlarına sadık kalmanız açısından doğru bir davranıştır\" dedi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiltere\'de kurallar gereği bu tür görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenerek, resmi görevlilerin de katılımıyla yapılabiliyor. (Fotoğraflı)

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