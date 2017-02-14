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Deutsche Welle

İsrail gizli servisinden basketbol takımına Türkiye yasağı

İsrail gizli servisi Şin Bet, Ironi Nahariya basketbol takımının FIBA Avrupa Kupası kapsamında Royal Halı Gaziantep ile yapacağı deplasman maçı için Türkiye'ye gitmesine izin vermedi.

14 Şubat 2017 20:51

İsrail’in iç istihbarattan sorumlu gizli servisi Şin Bet, Ironi Nahariya basketbol takımının FIBA Avrupa Kupası kapsamındaki çeyrek final deplasman maçı için Türkiye’ye seyahat etmesine güvenlik gerekçesi ile izin vermedi. İsrail Spor Bakanlığı Sözcüsü salı günü konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sorunu çözmek için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

Ironi Nahariya ile Royal Halı Gaziantep arasındaki FIBA Europe Cups çeyrek final deplasman karşılaşmasının 22 Şubat’ta yapılması öngörülüyordu. 8 Şubat‘ta yapılan ilk karşılaşmayı İsrail takımı 96:75 kazanmıştı.

Gaziantep, Suriye sınırına ve IŞİD kontrolündeki bölgelere yakın olması nedeni ile güvenlik açısından özellikle riskli bir kent olarak görülüyor. İsrail Spor Bakanlığı karşılaşmanın başka bir bölgeye aktarılması için Uluslararası Basketbol Federasyonu‘na (FIBA) başvurduklarını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü ayrıca başka çözüm arayışları için de Şin Bet ile iletişim içinde olduklarını kaydetti.

Spor Bakanlığı, FIBA Europe Cups’ı düzenleyen Federasyon’un izni olmadan karşılaşmaya katılmazlarsa bunun İsrail’in basketbol ve diğer spor dallarında uluslararası müsabakalardaki temsilici olumsuz yönde etkileyeceğini duyurdu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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