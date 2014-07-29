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Dünya
Deutsche Welle

İsrail geri adım atmıyor

İsrail ordusu, Gazze'nin birçok yerinde Filistinlilere bulundukları yerleri terk etme çağrısı yaparken, İsrail Başbakanı Netanyahu,Gazze operasyonunun süreceğini açıkladı.

29 Temmuz 2014 00:58


İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu pazartesi akşamı İsrail televizyonundan halka seslendi. Netanyahu konuşmasında Gazze operasyonunun süreceğini açıkladı. Netanyahu, Hamas'ın 'terör tünelleri' tamamen yok edilmeden, operasyonun sonlandırılmayacağını bir kez daha yineledi.

Netanyahu açıklamasında, İsrail vatandaşlarının, Hamas'ın terör tünelleri ve roketlerinin tehditleri altında yaşayamayacaklarını sözlerine ekledi. İsrail Başbakanı, Gazze'deki Hamas tünellerine yönelik saldırıların Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasına yönelik ilk adım olduğunu kaydetti.

Açıklama sırasında Netanyahu'nun yanında yer alan Savunma Bakanı Mosche Jaalon da, Hamas'a daha fazla zarar verecek hiç bir eylemden kaçınmayacaklarını ifade etti.

Telefon ve SMS gönderiliyor

Gazze'de tarafların karşılıklı saldırıları sürerken, İsrail Ordusu Gazze'nin bazı bölgelerindeki Filistinlilere bulundukları yerleri terk etme çağrısı yaptı. İsrail ordusunun telefon ve kısa mesaj üzerinden, saldırı öncesi sivillere bulundukları yerlerden ayrılarak, kent merkezindeki güvenli yerlere sığınma çağrısı yaptığı bildiriliyor.

Hamas İsrail köyüne girdi

Hamas üyelerinin, pazartesi günü bir İsrail köyüne girdikleri ve burada İsrail askerleriyle çatışma yaşadıkları bildiriliyor. İsrail televizyonunda, çatışmada beş Hamas üyesinin öldürüldüğüne yer verilirken, Hamas on İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu, Kibbuz Nahal Os'daki saldırının ardından köy sakinlerinin, Gazze'nin merkezine sığınmaları çağrısı yaptı.

Gazze'de hafta sonunda sağlanan kısa süreli ateşkesin ardından, saldırılar yeniden hız kazandı. Pazartesi Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi ve yakınlarındaki bir park, İsrail'in düzenlediği bir saldırının hedefi oldu. Filistin sağlık görevlileri aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişinin öldüğünü ve 46 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu ise saldırının, Hamas tarafından düzenlediğini öne sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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