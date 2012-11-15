T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsrail: Gerginliğin artmasını istemiyoruz

Gazze'de Hamas'a yönelik operasyonları devam ederken, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nce bir açıklama yapıldı

15 Kasım 2012 22:03

İsrail Ankara Büyükelçiliği, Gazze'de süren operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı. Saldırıların hedefinin Hamas'a yönelik stratejik hedefler olduğu vurgulanan açıklamada "İsrail gerginliğin artmasını istemiyor" denildi.

Operasyonları gerekçelerinin anlatıldığı yazılı açıklamada Hamas ve diğer terör örgütlerinin İsrailli sivilleri hedef aldığı vurgulandı. 

“Hiçbir ülke, kendi vatandaşının böyle terörist saldırılara maruz kalmasına izin vermez” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“8 Kasım’dan beri Hamas ve terör örgütleri Gazze’de İsrail vatandaşlarına yönelik saldırılarını düzenli olarak sürdürüyor. İsrail geçmişteki birçok saldırı karşısında sabır gösterdi, ancak vatandaşlarına yönelik roket saldırılarındaki artışı kabul edemez. Dünden (önceki günden) itibaren İsrail, Hamas’ın stratejik hedeflerini vurdu ve Gazze’den roket atma imkanını devre dışı bıraktı. İsrail gerilimi tırmandırmaktan yana değil.

Operasyonların amacı sivillere yönelik roket tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır. Hiçbir ülke kendi vatandaşının böyle terörist saldırılara maruz kalmasına izin vermez. 2012 yılının başından beri Hamas, İsrail’e 800’den fazla roket attı. Bu roketlerin 200’den fazları geçen hafta, 150’den fazlası 24 saatte atıldı. Öğrenciler okullarına gidemiyorlar. Çünkü her 20 dakikada bir roket atılıyor.”

Türk Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını şiddetle kınamış ve Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunmuştu.

 

ETİKETLER

isarilbüyükelçiankaragazzesaldırıfilistinhamas

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24