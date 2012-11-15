İsrail: Gerginliğin artmasını istemiyoruz

İsrail Ankara Büyükelçiliği, Gazze'de süren operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı. Saldırıların hedefinin Hamas'a yönelik stratejik hedefler olduğu vurgulanan açıklamada "İsrail gerginliğin artmasını istemiyor" denildi.

Operasyonları gerekçelerinin anlatıldığı yazılı açıklamada Hamas ve diğer terör örgütlerinin İsrailli sivilleri hedef aldığı vurgulandı.

“Hiçbir ülke, kendi vatandaşının böyle terörist saldırılara maruz kalmasına izin vermez” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“8 Kasım’dan beri Hamas ve terör örgütleri Gazze’de İsrail vatandaşlarına yönelik saldırılarını düzenli olarak sürdürüyor. İsrail geçmişteki birçok saldırı karşısında sabır gösterdi, ancak vatandaşlarına yönelik roket saldırılarındaki artışı kabul edemez. Dünden (önceki günden) itibaren İsrail, Hamas’ın stratejik hedeflerini vurdu ve Gazze’den roket atma imkanını devre dışı bıraktı. İsrail gerilimi tırmandırmaktan yana değil.

Operasyonların amacı sivillere yönelik roket tehdidinin ortadan kaldırılmasıdır. Hiçbir ülke kendi vatandaşının böyle terörist saldırılara maruz kalmasına izin vermez. 2012 yılının başından beri Hamas, İsrail’e 800’den fazla roket attı. Bu roketlerin 200’den fazları geçen hafta, 150’den fazlası 24 saatte atıldı. Öğrenciler okullarına gidemiyorlar. Çünkü her 20 dakikada bir roket atılıyor.”

Türk Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısını şiddetle kınamış ve Birleşmiş Milletler’e çağrıda bulunmuştu.