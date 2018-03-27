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İsrail Genelkurmay Başkanı: Filistin patlama noktasında

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Filistin'in patlama noktasına geldiğini söyledi

27 Mart 2018 16:37

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Filistin'in patlama noktasına geldiğini söyledi.

İsrail radyosunun haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, ülkenin kuzeyinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, Filistin'in patlama noktasında olduğunu, bu nedenle teyakkuz hâlini sürekli muhafaza etmeleri gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Eisenkot, İran'ın Suriye ve Lübnan topraklarına tutunduğunu ve Hizbullah'ın silahlanmasını desteklediğini kaydetti.

Eisenkot, artan tehditlere karşı kararlılıkla çalışmaları, ülkeyi korumak ve düşmana karşı savaşı kazanmak için üstünlüklerini göstermeleri gerektiğini belirtti.

İsrail basınında son aylarda Gazze'de insani durumun çok kötüleştiği ve bunun askeri bir gerilime yol açabileceği yönünde değerlendirmeler yer almıştı.

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