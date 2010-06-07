İsrail: Gemi operasyonu soruşturulacak

T24 -

Barak, parlamentoda yaptığı açıklamada ayrıca, ''Gazze Şeridi'ne karşı uygulanmakta olan ablukanın farklı yollarla sürdürülmesi üzerinde de çalışma yapıldığını'' belirtti.Barak bu açıklamaları, muhalefetin operasyon konusunda hükümete karşı verdiği gensoru önergesinin görüşülmesi sırasında yaptı.Bu arada gün içinde 10 kadar İsrailli yedek subay, komandoların düzenlediği operasyonla ilgili olarak İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Barak'a bir mektup yazarak olayın soruşturulmasını istemişti.