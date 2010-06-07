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Dünya

İsrail: Gemi operasyonu soruşturulacak

İsrail Savunma Bakanı, Gazze'ye yardım götüren gemilere kanlı baskınla operasyonu ile ilgili ''soruşturma yapılacağını'' söyledi.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, İsrail güçlerinin, Gazze'ye yardım malzemesi götüren gemilere kanlı baskını konusunda yaptığı açıklamada, ''operasyon konusunda soruşturma yapılacağını'' söyledi.


İsrailli subaylardan Mavi Marmara baskını için soruşturma talebi


Barak, parlamentoda yaptığı açıklamada ayrıca, ''Gazze Şeridi'ne karşı uygulanmakta olan ablukanın farklı yollarla sürdürülmesi üzerinde de çalışma yapıldığını'' belirtti.


Barak bu açıklamaları, muhalefetin operasyon konusunda hükümete karşı verdiği gensoru önergesinin görüşülmesi sırasında yaptı.


Bu arada gün içinde 10 kadar İsrailli yedek subay, komandoların düzenlediği operasyonla ilgili olarak İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Barak'a bir mektup yazarak olayın soruşturulmasını istemişti.

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