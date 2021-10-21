İsrail gelecek aydan itibaren Covid-19 aşısı olan turistleri kabul edecek

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett ve Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, Covid-19 aşısı olan turistlerin 1 Kasım'dan itibaren ülkeye girişine izin verilmesini öngören planı onayladı. İsrail, Covid-19 salgını nedeniyle Mart 2020'den bu yana kapılarını turistlere kapatmıştı.