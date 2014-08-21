İsrail Gazze'yi vurdu

Radikal Filistinli gruplar ise dün gece Gazze'den İsrail'e bir füze fırlattı. İsrail ordu sözcüsü, füzenin Ofakim kenti üzerinde etkisiz hale getirildiğini söyledi. Sözcü, dün İsrail'e toplam 175 füze fırlatıldığını, bunun 8 Temmuz'da başlayan çatışmalarda en yüksek rakam olduğunu söyledi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail ve Filistin'i müzakere masasına dönmeye çağırdı. Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen kararda, "Gazze'de çatışan taraflar kalıcı ve sürekli bir ateşkesi ivedi olarak sağlamak üzere görüşmeleri sürdürmeye" çağrıldı.

İsrail ordusu, Gazze'den fırlatılan roketler üzerine ateşkesin bozulduğu açıklamış, Gazze'de bazı hedefler vurulurken İsrail delegasyonu da kalıcı barış görüşmelerinin yürütüldüğü Kahire'de masadan çekilmişti.

Gelişmeler üzerine İsrail ile Hamas arasındaki 24 saatlik geçici ateşkes, anlaşma sağlanamadığı için sona ermişti.