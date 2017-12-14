İsrail, Gazze'yi havadan vurdu

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 3 noktaya hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin çeşitli bölgelerinde Kassam Tugayları'na ait 3 askeri noktaya saldırılar gerçekleştirdi.

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nın batı kesiminde bulunan deniz mevzisinin iki, kentin batısındaki Kureyş ile güneybatısındaki Ebu Cerrad bölgelerinin üçer füze ile hedef alındığı aktarıldı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölü ve yaralı olmadığı ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu bir süredir Gazze'den İsrail'e füze atıldığı iddia ederek, Gazze Şeridi'ndeki bazı noktalara hava saldırıları düzenliyor.