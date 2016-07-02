İsrail Gazze'yi bombaladı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombaladığı, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

AFP'nin güvenlik kaynakları ve görgü tanıklarında dayandırdığı haberine göre, İsrail savaş uçakları sabahın erken saatlerinde Cibaliya beldesinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait mevzilerin yakınındaki boş araziyle Beyt Lahiya'da İslami Cihad Hareketi'ne bağlı Kudüs Seriyyeleri'ne ait bir mevziyi vurdu.

İsrail'in saldırılarında Ez-Zeytun mahallesinde bulunan Kassam Tugayları'na ait iki mevzi ve su kuyusu açma ekipmanlarını içeren bir atölye de hedef alındı. Atölye tamamen yıkılırken, çevredeki evler de zarar gördü.

Beyt Hanun beldesinde de bir zirai tesisin vurulduğu ve tesisin neredeyse tamamının yıkıldığı belirtildi. İsrail savaş uçaklarının ayrıca Gazze-Mısır sınırında yer alan Refah kentinde boş bir araziyi bombaladığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ile varılan mutabakat sonrasında Türkiye'den Gazze'ye yardım götürecek ilk gemi 'Lady Leyla' dün akşam yola çıktı.

Yolculuğunun yaklaşık 36 saat sürmesi, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece de Lady Leyla Gemisi'nin Aşdod Limanı'na varması bekleniyor. Dağıtımın ise 4 Temmuz Pazartesi başlaması, en kötü ihtimalle Salı günü yapılması planlanıyor. Yani yardım, bayrama yetişecek.

Gemi Gazze'ye 10 bin oyuncak, 10 bin gıda kolisi, 5 bin ton un, 2 bin ton pirinç, 3 bin ton şeker götürecek.